Productores pide precios justos con una manifestación

Realizan una protesta pacífica frente a las oficinas de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El descontento por la falta de precios justos y apoyos para el campo llevó este martes a agricultores del norte de Tamaulipas a iniciar una manifestación pacífica en las oficinas de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, informó la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT).

En el movimiento participan productores de Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Reynosa y de la región Ribereña, quienes demandan acciones concretas para rescatar la rentabilidad del campo tamaulipeco, particularmente en los cultivos de sorgo, maíz, frijol y trigo.

De manera simultánea, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas convocaron a una reunión este martes 14 de octubre en la Bodega La Herradura, ubicada en el kilómetro 201 de la carretera Matamoros–Victoria, conocida como “La Y”.

El encuentro, programado para las 9:00 de la mañana, reunió a productores del Valle de San Fernando y del norte de Tamaulipas con el propósito de acordar estrategias para:

Excluir los granos básicos del T-MEC

Definir precios de garantía para las cosechas, y

Impulsar la creación de una banca de desarrollo para el campo.

Las organizaciones agrícolas coincidieron en que la situación actual del agro requiere medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la producción y proteger el ingreso de las familias rurales.

La UARNT subrayó que las manifestaciones continuarán de manera ordenada y pacífica, mientras se buscan acuerdos que beneficien a los productores tamaulipecos y fortalezcan el papel del campo en la economía regional.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN