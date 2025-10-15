Refuerza COMAPA SUR el programa de reposición de pavimentos en la zona conurbada

TAMPICO, TAM.- Continuando con el programa de reposición de pavimento en los puntos donde se han realizado trabajos de mantenimiento en las redes generales de agua potable y drenaje, COMAPA SUR sigue ampliando la cobertura de vialidades rehabilitadas en la zona conurbada.

En esta ocasión, se llevó a cabo la reposición del pavimento en la calle México, entre Tercera y Cuarta Avenida, en la zona norte de Tampico, donde previamente se efectuó la rehabilitación de una línea general de drenaje.

De igual forma, se reparó el concreto en la calle 8, entre Tercera y Cuarta Avenida, de la colonia Jardín 20 de Noviembre en Ciudad Madero, tras la restauración de una línea general de drenaje que requería atención inmediata.

Con estas acciones, COMAPA SUR fortalece su compromiso con la recuperación de las vialidades intervenidas, dando seguimiento puntual a los trabajos hidrosanitarios para devolver la movilidad y funcionalidad a las zonas afectadas en el menor tiempo posible.

Estos trabajos se realizan de manera coordinada con los municipios de Tampico y Ciudad Madero, en cumplimiento a la política del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que mantiene como prioridad el bienestar y la seguridad de las familias del sur del estado.

POR MARIO PRIETO