Rellenan las lluvias presas del Estado

Registran que la presa Vicente Guerrero alcanzó un 64% de su nivel ; también recuperan niveles otros vasos lacustres del centro y sur del Estado

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las lluvias del reciente temporal que afectó principalmente al centro y sur de Tamaulipas han traído una recuperación significativa a los principales cuerpos de agua del estado.

Tal es el caso de la presa Vicente Guerrero, la más grande de la entidad, que registró este martes 14 de octubre de 2025 un almacenamiento del 69.4 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el Informe Comparativo de Almacenamientos emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El embalse, ubicado en el municipio de Padilla, se mantenía estable en un 63 por ciento antes de las lluvias, sin variaciones significativas durante varias semanas.

Sin embargo, el temporal reciente permitió un repunte de 6.4 puntos porcentuales en menos de una semana, al pasar de poco más de 2 mil 459 millones de metros cúbicos a 2 mil 714 millones.

El incremento representa una mejora sustancial para el abasto agrícola y el consumo humano en la región centro del estado, donde la Vicente Guerrero es una fuente vital de suministro.

Especialistas estiman que, de continuar las aportaciones y escurrimientos, el nivel podría alcanzar o incluso superar el 70 por ciento al cierre de esta semana, lo que marcaría su punto más alto de almacenamiento en varios meses.

Así andan las presas

El mismo reporte de la Conagua muestra que el temporal benefició a prácticamente todos los embalses del estado.

En conjunto, las presas tamaulipecas acumulan 5 mil 259 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 82.5 por ciento de su capacidad total.El conjunto de estos cuerpos de agua refleja una mejoría generalizada respecto al mes anterior, cuando varias presas permanecían en niveles críticos por debajo del 60 por ciento.

Por Antonio H. Mandujano

