Surge nueva acusación contra ex secretario de Bienestar Social de Tamaulipas

En esta ocasión se le señala del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, enfrenta una nueva acusación de la Fiscalía Anticorrupción, en esta ocasión se le señala del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La audiencia se celebró este martes 14 de octubre en la sala H del Centro Integral de Justicia (CIJ) en la que el Ministerio Público imputó al ex funcionario de la pasada administración estatal.

La acusación quedó establecida en la carpeta procesal 504/2025 en la que se señala a Rómulo “G” del citado delito cometido en el tiempo en que se desempeñó como servidor público al frente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).

La defensa de Rómulo “G”, solicitó al juez del caso la duplicidad del término para tener la oportunidad de presentar pruebas que puedan revertir la nueva acusación en su contra.

El juzgador estableció el 20 de octubre como fecha para la continuación de la audiencia inicial en la que se determinará con base en la respuesta que presente el investigado si se le vincula a proceso o se desestima la acusación.

El ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, tiene una denuncia previa en la carpeta (87/2024) en el que se le acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

De acuerdo con la denuncia, Rómulo “G” habría hecho la contratación indebida de 2 millones 600,000 despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

Estos hechos se registraron en el año 2021, cuando el acusado se desempeñó como Secretario de Bienestar Social en el Gobierno del Estado, señalándose que con este contrato, violó la Ley de Adquisiciones del Estado.

Rómulo “G” es el único ex funcionario que está detenido en el penal de Victoria, esto luego de no atender varias órdenes de presentación ante un juez de control, quien obsequió una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada este viernes 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí.

Por Perla Reséndez