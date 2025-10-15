VIDEO: Aarón Mercury debuta como modelo en desfile de Mitzy

El influencer, de 24 años de edad, sigue cosechando éxitos tras su salida del reality show “La Casa de los Famosos México”

La carrera de Aarón Mercury va en ascenso porque está cosechando éxitos tras su salida del reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México). Como muestra de esto, el influencer, de 24 años de edad, debutó como modelo en el reciente desfile del diseñador mexicano Jorge García Cárdenas, quien es mejor conocida como Mitzy.

El generador de contenido fue de los invitados especiales del experto en moda, lo que se volvió tendencia en redes sociales la noche de ayer 14 de octubre, ya que sus fans compartieron fotos y videos del evento de moda. Vía Twitter -red ahora llamada X- incluso se posicionó el nombre del joven que estuvo acompañado de la leyenda “Aarón x Mitzy”.

Tomen caputura beibis para que vean quien es el rey de las tendencias ❤️‍🔥👑. AARON X MITZY

AARON MERCURY EN LEBEH #LaCasaDeAaron #AaronMercury pic.twitter.com/xhLw40SFw6 — Corazón en cuarentena ♥ (@gelimtzpevia) October 15, 2025

Mitzy corona a Aarón Mercury en su desfile de moda

Aarón Mercury no sólo desfiló en la pasarela de Mitzy, sino que también recibió un nombramiento especial. Como parte del evento de moda, el diseñador le dedicó unas palabras al influencer, a quien le entregó una corona y le dijo “tú eres el gran ganador”.

“A la persona que quiere presentar sí tiene trono, reina y corona”, dijo Mitzy para presentar a Aarón Mercury. “Fue uno de los grandes ganadores, y sigue siendo el más grande de todos porque sí se merecía la corona (…). De corazón, felicidades. Tú eres el ganador”.

El diseñador de moda también se puso al servicio del generador de contenido, quien agradeció esto y, sobre todo, el gestó de coronarlo durante el evento de de moda en el que participaron famosas como Maribel Guardia, Lourdes Munguía y Olivia Collins.

Cuántas coronas ha recibido Aarón Mercury

Esta es la segunda vez que Aarón Mercury es coronado, ya que previamente Héctor “Apio” Quijano lo coronó. Esto pasó durante la entrevista que el cantante de Kabah le hizo al generador de contenido para el programa de YouTube “Pipiris Nights”.

Aarón Mercury es reconocido por el éxito que tuvo en “La Casa de los Famosos México” y es llamado “el rey sin corona” porque fue el último expulsado, de modo que estuvo a un paso de la final. Usuarios consideran que hubo fraude para posicionar a otros participantes, como Abel Sáenz (a) Abelito y Dalilah Polanco, quienes, según se filtró, eran los favoritos de la producción.

Un dia tienes a todo el mundo en tu contra, te subestiman, te mandas olas de hate y te desean lo peor, pero hoy estas brillando mas que nunca y la gente te esta amando. Aarón Mercury es fuerza, estoy muy feliz por él 🐱💗 AARON X MITZY #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/hHiqp3JXKM — •| D r a a K |• 📌 (@Kuu__dr44kon) October 15, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO