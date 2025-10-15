VIDEO: Guardia salva a mujer de ser arrollada por el tranvía en Turquía

El incidente ocurrió cuando el tranvía se aproximaba a la estación; la mujer quedó ilesa

Una mujer estuvo a punto de ser arrollada por un tranvía en la Plaza de la República, en Kayseri, Turquía, cuando intentó cruzar las vías distraída con auriculares. Un guardia de seguridad la sujetó y la retiró en el último segundo, según muestran grabaciones de circuito cerrado y del propio interior de la unidad. Las imágenes, difundidas por medios locales y la empresa operadora, documentan el momento en que el agente detecta a la peatona, avanza hacia ella y la aparta inmediatamente antes de que el tren llegue al andén.

El incidente ocurrió cuando el tranvía se aproximaba a la estación. En el video se observa a la mujer iniciar el cruce hacia el andén opuesto sin percatarse del convoy. El guardia, que realizaba una inspección de la línea amarilla de seguridad, la identifica y la toma del brazo para llevarla de vuelta al área segura. No se reportaron heridos. La municipalidad, a través de la operadora Kayseri Ulaşım A.Ş., agradeció públicamente la intervención.

“Este incidente es un importante recordatorio para todos nosotros. Agradecemos a nuestro guardia de seguridad por su cuidadoso comportamiento”, señaló el comunicado. Kayseri Haber

Las autoridades locales insistieron en recomendaciones básicas de seguridad para peatones y usuarios del sistema. “Sin embargo, es importante que todos los pasajeros tengan más cuidado en las vías del tren. Por favor, utilicen los pasos de peatones. Miren en ambas direcciones al cruzar. Recuerden que no podrán escuchar los sonidos del entorno con auriculares, entre otras cosas”, añadieron.

Los videos de vigilancia —tanto del andén como del interior del tranvía— registraron el episodio desde distintos ángulos, reforzando la advertencia sobre los riesgos de caminar con auriculares en zonas ferroviarias. En las imágenes compartidas por medios y portales locales se aprecia que la respuesta rápida del personal evitó el impacto cuando el tren ya estaba entrando a la estación.

Según el material difundido por la prensa de Kayseri, la empresa municipal reiteró que “la atención salva vidas” y pidió a los usuarios evitar caminar por el área de vías, respetar la señalización y permanecer detrás de la línea de seguridad mientras se aproximan los trenes. La institución aprovechó para recordar que, con el incremento de afluencia, “todos debemos estar más atentos”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR