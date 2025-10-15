VIDEO: «No está cooperando», Policía destaca persecución a una calabaza gigante inflable

La gente pidió a la corporación de justicia que mostraran las imágenes e incluso el video de la cámara corporal de uno de los oficiales para que pudieran ver el momento exacto de la captura

El Departamento de Policía de la ciudad de Parma Heights en Ohio, Estados Unidos, destacó una persecución que hizo para detener a una gigante calabaza inflable que fue creada para adornar los hogares durante la temporada de Halloween en el país norteamericano.

El caso generó muchas reacciones por parte de los internautas que interactuaron miles de veces en las publicaciones del departamento de policía. La mayoría fueron para cuestionar el trabajo de los uniformados de la corporación, que destacó el hecho publicando las imágenes acompañadas con la leyenda:

“La calabaza fue rápidamente detenida y devuelta a su dueño sin incidentes. ¡Otro ejemplo de cómo nuestros agentes se esfuerzan al máximo, incluso con la decoración de temporada!: Policía Parma Heights.

¿Por qué viralizó la persecución de la calabaza inflable gigante?

La policía resaltó la operación a través de sus redes sociales, luego de atender la llamada de auxilio del dueño del adorno. El apoyo de los uniformados fue visto como un suceso cómico por parte de la comunidad ante el inusual momento de la temporada de la noche de brujas en Estados Unidos.

Uno de los oficiales de la policía se encargó de apoyar al ciudadano, el uniformado tuvo que pedir apoyo para contener el voluminoso adorno que por fin pudieron capturarlo para meterlo en la patrulla para ser devuelto a su dueño.

Ante el caso, la gente pidió a la corporación de justicia que mostraran las imágenes e incluso el video de la cámara corporal de uno de los oficiales para que pudieran ver el momento exacto en que lograron contener el inflable de calabaza.

¿Cómo logró la policía capturar a la calabaza gigante?

La policía accedió y mostró las imágenes de la captura de la calabaza inflable. El policía que se encargó de la situación informó que persiguió el objeto durante un buen rato porque no dejaba de girar y alejarse por las calles.

Cuando llegó el apoyo de su compañero, entre ambos batallaron para sacar todo el aire de la calabaza, hecho que los propios uniformados lo tomaron con humor. Varios minutos después consiguieron desinflar la calabaza para meterla a la patrulla.

«Estamos batallando con ella en este momento, no está cooperando», dijo uno de los oficiales a través de su radio a manera de broma. Los mensajes de los internautas llegaron con frases como:

“Los oficiales pueden confirmar que el carruaje de Cenicienta, de hecho, se convirtió nuevamente en una calabaza poco después de la medianoche en Parma Heights».

«¿Cuántos agentes de policía se necesitan para acabar con la Gran Calabaza, Charlie Brown?».

«Gracias por asegurarnos de que estemos sanos y salvos de esta calabaza desbocada».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO