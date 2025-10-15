VIDEO: Revelan la supuesta cantidad que Christian Nodal da a Cazzu para su hija Inti

Se dio a conocer la supuesta y mínima pensión que Christian Nodal entrega a Cazzu para la manutención de su hija Inti.

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por el contraste entre su lujosa estilo de vida junto a Ángela Aguilar y la presunta cantidad “humillante” que entrega a su expareja, Cazzu, para la manutención de su hija Inti.

La controversia surgió a raíz de una revelación del periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, donde compartió información sobre los gastos del intérprete de Christian Nodal, asegurando que mientras derrocha millones en propiedades, viajes y regalos para Ángela Aguilar.

¿Cuánto da supuestamente Christian Nodal a Cazzu para Inti?

El periodista puntualizó que Christian Nodal aporta apenas 2,500 dólares mensuales (alrededor de 46,000 pesos mexicanos) para su hija, y ni siquiera de manera puntual.

Tengo la miserable cifra de cuánto le da Christian Nodal a Cazzu por la manutención de Inti… «Es humillante”, expresó Ceriani.

Según el periodista, el dinero es entregado en efectivo por un peón del rancho de Christian Nodal en Argentina, sin intermediación legal formal, y en ocasiones con retrasos. Además, aseguró que es Cazzu quien cubre por completo los gastos de su hija, incluyendo jardín de infantes, seguro médico, alimentación, ropa y vivienda.

Christian Nodal derrocharía dinero con Ángela Aguilar

En paralelo, Ceriani detalló los extravagantes gastos de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar. Según su investigación, el cantante habría adquirido una propiedad valuada entre 4 y 5 millones de dólares junto al rancho de Pepe Aguilar, además de casas en Dallas, Tucson, varias más en México y una en Cañuelas, Argentina. También habría gastado cifras exorbitantes en joyas, ropa, sombreros y vuelos en jet privado. Solo en tarjetas de crédito, Ángela tendría acceso a compras de entre 50 mil y 100 mil dólares.

Le paga, supuesta y alegadamente, solo unos míseros dos mil 500 dólares… su hija vale el 0.0001 % de su fortuna, sentenció el periodista.

Ceriani también afirmó que, hasta el momento, Christian Nodal no ha buscado activamente a su hija Inti, aunque recientemente habría enviado a sus abogados a solicitar un permiso a Cazzu para ver a la menor durante la estancia de la cantante argentina en México, donde se encuentra cumpliendo compromisos profesionales.

La noticia ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos critican la aparente falta de equidad del cantante en sus responsabilidades como padre frente a sus excesos personales. Otros, sin embargo, llaman a la cautela ante la falta de declaraciones oficiales por parte de Nodal o Cazzu.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni su equipo han respondido públicamente a las acusaciones. Tampoco se ha confirmado si existe algún acuerdo legal de manutención formalizado ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, la revelación ha vuelto a encender el debate sobre las prioridades del cantante y su rol como padre.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR