Activan albergues en Pueblo Viejo ante posible creciente del río Pánuco

Protección Civil mantiene un monitoreo constante del cauce y de los pasos de lanchas que representan riesgo para la población.

VERACRUZ.- Ante el pronóstico de una nueva creciente del río Pánuco durante el fin de semana, autoridades de Protección Civil de Pueblo Viejo mantienen activa la alerta preventiva y han habilitado albergues para resguardar a las familias que habitan en zonas bajas y márgenes de lagunas.

El director de Protección Civil municipal, Jorge Montero Piedra, informó que desde días anteriores se reforzaron las acciones de vigilancia y auxilio, debido a que el incremento en los niveles de la laguna del Pueblo Viejo y la laguna de la colonia Las Margaritas ha provocado anegaciones en varias calles.

“Estamos alerta desde días anteriores. Activamos albergues y ya tenemos gente en dos, aunque algunos salieron al bajar un poco el nivel del agua. Sin embargo, estamos listos para recibir a quienes deseen refugiarse”.

Montero Piedra explicó que las zonas afectadas registran alrededor de mil familias impactadas, aunque el nivel del agua ha disminuido ligeramente en las últimas horas. No obstante, advirtió que la situación podría complicarse si la corriente del río Pánuco aumenta, tal como se prevé por el arrastre de agua desde la cuenca alta.

“Mientras el río no se desborde, no tenemos afectación directa, pero sí nos impacta la salida de las lagunas. Con la nueva creciente, podríamos volver a los niveles que tuvimos hace un par de días”, detalló.

Protección Civil mantiene un monitoreo constante del cauce y de los pasos de lanchas que representan riesgo para la población. El funcionario subrayó que existe coordinación con las autoridades de Pánuco, para compartir información sobre los niveles y tiempos de traslado del agua hacia territorio veracruzano.

Asimismo, exhortó a los habitantes a no confiarse y atender las recomendaciones oficiales.

“Más vale prevenir. Hacemos perifoneo y recorremos casa por casa para invitar a la gente que vive cerca del río o las lagunas a salir con tiempo si así lo desean”, puntualizó.

Las autoridades municipales reiteraron su llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los números de Protección Civil local.

POR JOSÉ LUIS RDZ.