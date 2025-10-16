ADO reactiva el 85% de sus rutas hacia Poza Rica tras afectaciones por lluvias.

El vocero destacó que la mayoría de los destinos operan ya con normalidad, luego de que las condiciones climáticas mejoraran y se realizaran las revisiones necesarias en las vías de comunicación.

El 85% de las rutas de ADO hacia Poza Rica han sido reactivadas tras las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en días pasados señaló Daniel Ugalde, representante de la empresa de transporte .

Sin embargo, señaló que en el caso del municipio de Álamo, las corridas aún no han podido reanudarse debido a las afectaciones que sufrió el puente López Portillo, una infraestructura clave que mantiene actualmente incomunicada a esta localidad.

“La situación en Álamo sigue siendo complicada. Mientras no se garantice la seguridad en el paso por el puente López Portillo, no podemos reactivar los servicios hacia esa zona”, explicó Ugalde.

ADO continúa en coordinación con autoridades locales y estatales para monitorear la situación y reanudar por completo sus operaciones en cuanto existan las condiciones adecuadas.

Por Mario Prieto