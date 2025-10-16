Alertan por ataques de murciélago

Temen autoridades que se propague la rabia, luego que se han registrado seis casos de personas mordidas por murciélagos en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La presencia de murciélagos en zonas habitacionales de Ciudad Victoria ha encendido las alertas sanitarias ante el riesgo de transmisión de rabia, informó la doctora Ixchel Castillo Rodríguez, responsable del Programa de Zoonosis del Distrito Sanitario 1.

De acuerdo con la especialista, en lo que va del año se han reportado seis casos de mordeduras por murciélagos, detectados en colonias como Pajaritos, El Olivo y Lomas de Guadalupe, esta última con un incidente reciente ocurrido la semana pasada.

“Nos preocupa porque son casos dentro de la ciudad, no en zonas rurales”, explicó Castillo Rodríguez.

La doctora señaló que uno de los factores que ha propiciado la aparición de estos animales en áreas urbanas es el crecimiento demográfico y la tala de árboles, lo que los obliga a buscar refugio y alimento cerca de las viviendas.

“Con el calor y la falta de hábitats naturales, bajan a los bebederos de los perros y pueden tener contacto con ellos. Por eso pedimos que las mascotas estén vacunadas contra la rabia”, detalló.

Castillo Rodríguez insistió en que no se debe minimizar ninguna agresión de murciélago, aunque la herida sea pequeña.

En estos casos, los afectados deben notificar inmediatamente al área de salud, donde se les aplica tratamiento antirrábico sin periodo de observación.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON