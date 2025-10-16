Altamira se solidariza con comunidades afectadas por inundaciones

Gobierno Municipal y el sistema DIF, acopian víveres en apoyo a las comunidades del norte de Veracruz

Como muestra de solidaridad con las familias damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas en los municipios del norte del estado de Veracruz, el Gobierno Municipal de Altamira y el Sistema DIF local emprendieron una campaña de acopio de víveres y artículos de primera necesidad para apoyar a las zonas más afectadas.

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez acudió al Centro de Acopio instalado en la Plaza Constitución.

“Estamos en el Centro de Acopio de nuestra Plaza Constitución, desde donde enviaremos la ayuda para nuestros hermanos damnificados en el estado de Veracruz”, expresó el presidente municipal.

El edil destacó que esta acción responde a la convocatoria hecha por el gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien instruyó a los municipios a sumarse de manera activa a la causa solidaria.

“Se reciben artículos no perecederos para apoyar a las zonas damnificadas de nuestro hermano estado de Veracruz. Gracias a la indicación del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, para que nos solidaricemos”, señaló Martínez Manríquez.

Asimismo, informó que las diferentes secretarías y direcciones del gobierno municipal están colaborando tanto en este punto de recolección como en el centro de acopio habilitado por Protección Civil Regional, fortaleciendo así el esfuerzo conjunto para reunir la mayor cantidad de apoyo posible.

“El centro de acopio que tenemos habilitado en esta Plaza Constitución estará abierto hasta el próximo sábado, para realizar ese día una entrega más a las instalaciones de Protección Civil Regional”, puntualizó.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Altamira refrenda su vocación solidaria y su compromiso social con quienes más lo necesitan.