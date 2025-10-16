Avanza remodelación en la central Camionera de Ciudad Victoria

Parte de los carriles de acceso y la mitad del área de estacionamiento se encuentra cerrada, en tanto continúen los trabajos de remodelación de este sitio

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con algunas áreas semi desmanteladas, accesos delimitados por triplays y montones de escombros se encuentra en estos momentos el área que tuviera más uso en años anteriores esta central camionera.

Por el contrario el extremo oriente de estas instalaciones que tiempo atrás se encontraba sin uso, ahora luce con flujo de pasajeros, nuevas áreas de espera y oficinas con taquillas improvisadas.

Algunos pasajeros se notan un tanto desorientados pues a su llegada se sorprenden con los recientes trabajos y no encuentran el mostrador que buscan para acceder a la información de sus boletos.

Jorge Zamora

Expreso – La Razón