Comienza la fiesta; gobernador inaugura la Feria Tamaulipas 2025

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal y de la Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, el mandatario destacó que con esta fiesta, se manda un mensaje, en el que se destaca que, “desde nuestro increíble estado de Tamaulipas, que aquí nos gusta vivir en paz, aquí nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, y que en Tamaulipas, somos ejemplos en ese caminar, en este momento que nos ha tocado vivir”.

VICTORIA, Tam.- Con un llamado a la unidad y solidaridad, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a las familias a la Feria Tamaulipas 2025.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal y de la Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, el mandatario destacó que con esta fiesta, se manda un mensaje, en el que se destaca que, “desde nuestro increíble estado de Tamaulipas, que aquí nos gusta vivir en paz, aquí nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, y que en Tamaulipas, somos ejemplos en ese caminar, en este momento que nos ha tocado vivir”.

Acompañado de alcaldesas y alcaldes del estado, secretarios, mandos militares, legisladores locales y federales, representantes de la sociedad civil y cientos de familias, el mandatario convocó a la solidaridad, “que como pueblo tamaulipecos, tenemos a nuestros hermanos que se encuentran en desgracia, y que en su momento todos los centros de acopio, en que están dando, para estar llevando esta ayuda humanitaria a los estados que están sufriendo como consecuencia de las afectaciones hidrometeorológicas”.

Villarreal Anaya, destacó la respuesta de la entidad en apoyo a otras entidades como Veracruz que han padecido las consecuencias de las inundaciones por las lluvias, “nuestra presencia como Tamaulipas, solidaria con otros mexicanos y mexicanas que están sufriendo este momento y de esa misma forma, estamos pendientes también de la crecida del río Pánuco, en el monitoreo y el seguimiento que se está dando con nuestros presidentes municipales de Ciudad Madero y Tampico, que no están presentes por ese motivo, pero que sabremos resolver y atender adecuadamente esta situaciones que se puedan presentar por este crecimiento del Pánuco, que parece que todo va marchando y está en buenas condiciones de respuesta a nuestras capacidades”.

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, señaló hoy ciudad Victoria “se convierte en el corazón que late con fuerza en todo el estado para celebrar lo que somos, una tierra de gente buena, talentosa, trabajadora y profundamente orgullosa de sus raíces”.

Apuntó que la feria “es un reflejo vivo de la visión humanista de un gobierno, que pone en el centro a las personas, que abraza nuestras tradiciones y que impulsa la transformación del bienestar, la cultura y la comunidad, con una visión de prosperidad compartida”.

Cantú Deandar dijo que con la Feria se celebra la unidad del estado,

“esta es una feria incluyente, es segura, familiar, y con un profundo sentido social, y además un motor económico que impulsa el desarrollo regional, impulsa el turismo y el comercio local y el arraigo de nuestras tradiciones”

Destacó que este año, están presentes 40 empresas rurales, 107, emprendedores de 19 municipios, 73 de ellos de la capital, Ciudad Victoria.

En su mensaje, el mandatario señaló que en los próximos 12 días, las familias podrán disfrutar de la fiesta tamaulipeca más esperada del año, en la que habrá espectáculos artísticos, 40 juegos mecánicos, conz comercial con más de 100 emprendedores, una muestra gastronómica y cultural de los 43 municipios, show de fauna viva y actividades en el lienzo charro.

La Feria Tamaulipas 2025 se llevará a cabo del 16 al 27 de octubre, en la que las familias podrán disfrutar de los espectáculos en el Teatro del Pueblo, Centro de Espectáculos, Zona Xtrema, circo tradicional, Eexposición ganadera, y más de 40 juegos mecánicos.

Los costos de la entrada es de 50 pesos al público en general, mientras niños hasta 1.10 metros, personas con discapacidead y adultos mayores entran gratis; los accesos son de lunes a viernes desde las 17:00 a 22:00 horas, sábados y domingos des las 16:00 a las 22:00 horas.

Este día en el teatro del pueblo el grupo Tigrillos se encargó del espectáculo, y a partir de este viernes 17 seguirá Matise, Kumbia Kings (18 de octubre), Cardenales de Nuevo León (19); Lucha Libre (20), Disney Magic Castle (21), La Kumbre con K (22).

Invasores de Nuevo León el 23 de octubre, Liberación (24), Aleks Syntek (25) y el gran cierre es con Pedro Fernández el 26 de octubre.

Perla Reséndez