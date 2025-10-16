El río Pánuco en el norte de Veracruz alcanza los 7.50 metros y se prevé un aumento gradual en su nivel

Protección Civil de Pánuco mantiene siete albergues activos y monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas inundaciones

VERACRUZ, VER.- El nivel del río Pánuco alcanzó esta mañana los 7.50 metros en la cuenca alta , una cifra que mantiene en alerta a las autoridades municipales y estatales en la zona norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.

Lo anterior, toda vez que se prevé que el afluente continúe aumentando paulatinamente durante las próximas horas.

Luis Hernández, director de Protección Civil en Pánuco, Veracruz informó que, ante el ascenso del nivel del agua, se mantienen activos siete albergues en la zona urbana, los cuales ya albergan a entre 360 y 400 personas, principalmente de colonias bajas afectadas por los encharcamientos.

“Seguimos recibiendo gente en los albergues. Hay localidades donde el agua apenas cubre la suela, pero también otras donde llega hasta las rodillas. Estamos en movimiento, con apoyo de Seguridad Pública y la Policía Estatal, auxiliando a las familias”, indicó Hernández mientras supervisaba los trabajos de rescate y traslado.

Protección Civil confirmó que alrededor de 130 localidades presentan presencia de agua, con niveles que van de 10 a 20 centímetros en promedio, aunque algunas zonas ya muestran afectaciones mayores.

A pesar de que el incremento previsto no se espera sea repentino, las autoridades advirtieron que las lluvias en la cuenca alta podrían modificar el comportamiento del río, por lo que se mantiene la vigilancia permanente en coordinación con dependencias estatales y federales.

El ayuntamiento de Pánuco hizo un llamado a la población a no confiarse y seguir las recomendaciones oficiales, evitar cruzar caminos inundados y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos, pues el incremento gradual del Pánuco podría prolongarse durante el fin de semana.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón