En líos judiciales, siete ex secretarios

Integrantes del gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca enfrentan procesos judiciales por presunto desvío de recursos, contratos irregulares y uso indebido de atribuciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con los últimos casos que se han llevado ante el Poder Judicial, ya suman más de diez ex funcionarios de la administración estatal pasada que enfrentan procesos ante la justicia.

De esta lista, al menos siete ocuparon posiciones de primer nivel en el gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca: María de Lourdes “A”, ex Secretaria de Finanzas; Rómulo “G”, ex Secretario de Bienestar; Mario “G”, ex Secretario de Educación; Gilberto “E”, ex titular de Seduma; Jesús Alberto “S”, ex Secretario de Administración; Carlos Alberto “G”, ex titular de Desarrollo Económico; y Elda Aurora “V”, ex Contralora del Estado.

También figura el nombre de Gloria Molina, ex titular de la Secretaría de Salud, quien es señalada dentro de la denuncia presentada por la actual administración por el desvío de fondos en esa dependencia para favorecer a empresas de los hermanos Carmona, durante el sexenio panista.

Otro personaje acusado es el ex subsecretario de Finanzas de la misma Secretaría; Enrique Jorge “N”, a quien se responsabiliza del fraude con los seguros de vida que les fueron descontados a los trabajadores y no se pagaron.

Nuevas acusaciones

Apenas ayer se dio a conocer una nueva acusación contra el ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, a quien la Fiscalía Anticorrupción lo señala por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La audiencia se celebró este martes 14 de octubre en la sala H del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Victoria a las 3:00 de la tarde en la que el Ministerio Público imputó al ex funcionario de la pasada administración estatal.

La acusación quedó establecida en la carpeta procesal 504/2025 en la que se señala a Rómulo “G” del citado delito cometido en el tiempo en que se desempeñó como servidor público al frente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).

La defensa de Rómulo “G”, solicitó al juez del caso la duplicidad del término para tener la oportunidad de presentar pruebas que puedan revertir la nueva acusación en su contra.

El juzgador estableció el 20 de octubre como fecha para la continuación de la audiencia inicial en la que se determinará con base en la respuesta que presente el investigado si se le vincula a proceso o se desestima la acusación.

El ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, tiene una denuncia previa en la carpeta (87/2024) en el que se le acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

De acuerdo con la denuncia, Rómulo “G” habría hecho la contratación indebida de 2 millones 600,000 despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

Estos hechos se registraron en el año 2021, cuando el acusado se desempeñó como Secretario de Bienestar Social en el Gobierno del Estado, señalándose que con este contrato, violó la Ley de Adquisiciones del Estado.

Rómulo “G” es el único ex funcionario que está detenido en el penal de Victoria, esto luego de no atender varias órdenes de presentación ante un juez de control, quien obsequí una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada este viernes 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí.

Procesan a ex tesorera

Un juez de control vinculó a proceso a la ex Secretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, María de Lourdes “A”, señalada del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

Este martes 14 de octubre se registró la constinuación de la audiencia inicial en la sala G del Centro Integral de Justicia en Victoria, luego que en la audiencia del pasado jueves 9 de octubre, la defensa de la investigada solicitó la duplicidad del término constitucional.

El ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, imputa a María de Lourdes “A” el

delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, de acuerdo con la carpeta (496/2025), para lo cual anunició la presentación de una serie de pruebas.

De acuerdo con lo expuesto, en su calidad de Secretaría de Finanzas, distrajo de su fin, recursos públicos por la cantidad 181 millones 454,615.91 destinados para el Desarrollo de la infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado, durante el ejercicio fiscal del 2021.

María de Lourdes “A”, atendió la audiencia a través de la plataforma Zoom, situación que previamente fue autorizada por el juez de la causa, quien determinó la vinculación a proceso.

El Juez determinó como medidas cautelares las ya determinadas desde la primera audiencia, consistentes en la presentación semanal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMEC).

Además de una garantía económica de 300 mil pesos y la prohibición de salir de la ciudad de Reynosa, donde reside y del país, por lo que deberá entregar su pasaporte.

El juez además otorgó un término de 6 meses como plazo de investigación complementaria, el cual concluye el 14 de abril de 2026.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón