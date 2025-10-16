Exigen a Pemex responder por daños de hidrocarburo en Unidos Avanzamos

Ante la afectación a viviendas y propiedades, las autoridades municipales anunciaron un censo para cuantificar los damnificados y formalizar la reclamación ante la paraestatal

ALTAMIRA, TAM.- El Gobierno de Altamira hizo un llamado enérgico a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que asuma su responsabilidad y repare los daños ocasionados a los habitantes del fraccionamiento Unidos Avanzamos.

Desde la semana pasada se presentan escurrimientos de hidrocarburo provenientes de un pasivo ambiental, ubicado en las cercanías del sector.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, señaló la necesidad de una respuesta directa y efectiva por parte de Pemex. «No nos interesa si es exploración, producción, lo que nos interesa es atender a la gente, porque el primer respondiente es el ayuntamiento, ojalá Pemex responda y se haga cargo», declaró el funcionario.

Considera que es fundamental el levantamiento de los daños para realizar el reclamo a la paraestatal, así como a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea).

“Seguramente hay más familias y se hará un levantamiento de los daños causados a las familias de Unidos Avanzamos para reclamar a Pemex”, puntualizó.

El secretario también criticó la inacción de la Asea, un organismo al que acusó de falta de respuesta.

Recalcó que, más allá de los apoyos que Pemex otorga a los municipios, la empresa tiene la obligación de garantizar la seguridad de su infraestructura.

«La Asea es una agencia que nunca nos ha respondido, esperemos que haya resultados, independientemente de los apoyos que brinda a los ayuntamientos a través del asfalto o gasolina, debe cuidar y hacerse responsable de los ductos que manejan en la zona conurbada», afirmó Pérez Ramírez.

