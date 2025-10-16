FGR vincula a proceso a implicado en transporte ilegal de hidrocarburo

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría participado, mediante una empresa de su propiedad, en el traslado ilegal de 48 mil litros de petróleo crudo en diciembre de 2024, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, en agravio de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control Federal en Ciudad Victoria la vinculación a proceso contra Miguel “C”, por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

Su detención se logró en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, durante un operativo coordinado entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Marina Armada de México. Posteriormente fue trasladado a Ciudad Victoria, donde se celebró la audiencia inicial.

El juez de Control determinó imponer como medida cautelar el resguardo domiciliario del imputado en el estado de Nuevo León, bajo vigilancia de la Guardia Nacional, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR destacó que con este tipo de acciones reafirma su compromiso en el combate al robo y transporte ilegal de hidrocarburos, así como en la persecución de los delitos de materia federal que afectan el patrimonio nacional.