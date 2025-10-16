Fortalece COMAPA SUR la infraestructura hidráulica en Ciudad Madero

Con la finalidad de fortalecer la infraestructura hidráulica, COMAPA SUR continúa realizando trabajos de rehabilitación en la red de drenaje sanitario en diversos sectores de Ciudad Madero.

En este sentido, se iniciaron los trabajos de reposición de un total de 100 metros lineales de tubería de la red sanitaria en la calle Francisco Sarabia, entre Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Sarabia, de la colonia Primero de Mayo. Estas acciones beneficiarán significativamente a los habitantes de este céntrico sector del municipio, al mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir futuras afectaciones.

De manera paralela, el organismo operador del agua lleva a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación de la red general de drenaje en la colonia Vicente Guerrero, donde se sustituyen 50 metros lineales de tubería en la calle 5 de Mayo, entre Colombia y Chile. Estos trabajos se suman a las múltiples acciones emprendidas por COMAPA SUR para modernizar la infraestructura sanitaria en todo el municipio.

Las obras se desarrollan en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, con el propósito de minimizar las molestias a la ciudadanía durante el proceso de ejecución y garantizar una pronta conclusión de los trabajos.

Se estima finalizar ambas intervenciones en el transcurso de la próxima semana, cumpliendo así con la política del Gobierno del Estado de Tamaulipas, orientada a atender de manera eficiente las necesidades de la población y fortalecer los servicios básicos.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y con el desarrollo sostenible de la infraestructura hidráulica en el sur de Tamaulipas.