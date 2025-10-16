Hallan a hombre momificado en su casa en España; llevaba 15 años muerto en su cama y nadie lo notó

Un hombre momificado fue hallado en su casa de Valencia tras 15 años muerto; la lluvia reveló una historia de soledad y olvido.

CIUDAD DE MÉXICO.- La fuerte lluvia que cayó el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia destapó una historia tan sobrecogedora como reveladora sobre la soledad de los adultos mayores. El cuerpo momificado de Antonio Famoso, un hombre de 86 años que llevaba más de 15 años muerto sin que nadie lo notara, fue hallado en su vivienda del barrio de La Fuensanta, después de que una filtración de agua alertara a una vecina.

Según informaron medios locales como Levante-EMV, el cadáver fue descubierto cuando la vecina del piso inferior reportó una fuga de agua maloliente y oscura proveniente del apartamento superior. Los equipos de emergencia entraron por una ventana y encontraron el cuerpo vestido y momificado, rodeado de palomas muertas y excrementos, dentro de una vivienda convertida en un improvisado palomar.

Una vida discreta y un olvido prolongado

Antonio era descrito por los vecinos como un hombre reservado y de rutina fija. Iba al supermercado, al bar y daba paseos diarios, pero evitaba el contacto social. Tras separarse de su esposa y romper relación con sus dos hijos hace más de tres décadas, vivía completamente solo.

Cuando dejó de verse en el vecindario, muchos creyeron que había ingresado en una residencia. Nadie sospechó que había fallecido en su hogar y que su cuerpo permanecía allí, intacto, durante tres lustros.

La vida que continuó en los papeles

Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es que, durante todos estos años, las facturas y deudas siguieron pagándose desde la cuenta bancaria de Antonio, donde también continuó ingresándose su pensión. Incluso cuando dejó de abonar los gastos de la comunidad, el juzgado ordenó el embargo de su cuenta y retiró más de 11.000 euros para saldar la deuda, sin que nadie comprobara si el hombre seguía con vida.

En los registros oficiales, Antonio figuraba como vivo y al corriente de pagos, un reflejo burocrático de una realidad social: mientras se pague, nadie pregunta.

Una tragedia que refleja la soledad de los mayores

El hallazgo del cadáver de Antonio reabre el debate sobre la soledad no deseada en las personas mayores. Un estudio reciente de la Fundación La Caixa revela que el 64% de los mayores en España siente soledad, y casi un 15% la vive de forma grave o muy grave.

En barrios como La Fuensanta, donde el vecindario envejece y la vida comunitaria se debilita, la historia de Antonio no es un caso aislado, sino el síntoma de un problema estructural que pasa inadvertido hasta que ocurre una tragedia.

La lluvia que lo devolvió a la vida pública

El destino quiso que fuera la inundación de su vivienda, provocada por las intensas lluvias registradas en Valencia, la que finalmente sacara a la luz esta historia. La autopsia determinará la fecha y causa exacta del fallecimiento, aunque todo apunta a una muerte natural ocurrida en la más absoluta soledad.

Los vecinos de La Fuensanta aún procesan la conmoción de haber convivido, durante 15 años, pared con pared con un cadáver, sin sospecharlo. “Pensábamos que se había ido a una residencia”, repiten con culpa y tristeza.

