Instalarán estatua de Cuco Sánchez en Ciudad de México

El proyecto busca que el músico, cuyas letras se volvieron himnos de la música ranchera, tenga una presencia permanente.

ALTAMIRA, TAM.- Se iniciaron las gestiones ante la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para rendir homenaje al compositor altamirense José del Refugio Sánchez Saldaña “Cuco Sánchez”, con la colocación de una escultura.

El cronista de Altamira, Francisco Castellanos Saucedo, es el promotor de esta iniciativa y detalló que se trabaja para lograr la instalación de una estatua de bronce de Cuco Sánchez en el reconocido Corredor Escultórico de la capital mexicana.

“Tenemos grandes compositores en Altamira, y Cuco Sánchez es uno de ellos. Buscamos que su legado forme parte del patrimonio histórico no solo de la ciudad, sino de todo México”.

Las estatuas que componen este corredor son de bronce, montadas sobre pedestales y con dimensiones destacadas, por lo que la obra de Cuco Sánchez deberá cumplir con estas características técnicas y artísticas.

Aunque aún se requiere el permiso formal por parte de la alcaldía, el cronista afirmó que ya se iniciaron los trámites necesarios.

Castellanos Saucedo destacó que esta iniciativa representaría la presencia permanente de Altamira en un espacio internacional de la música mexicana, junto a sitios icónicos como la Plaza del Mariachi en Guadalajara y Garibaldi en la CDMX, reconocidos a nivel mundial como símbolos de la identidad musical del país.

Por Óscar Figueroa

La Razón