La Marina activa puente aéreo desde Tampico para llevar ayuda a comunidades aisladas en Veracruz

El operativo forma parte del Plan Marina, desplegado en todo el país, y busca atender de forma prioritaria a las zonas más afectadas por el paso de fenómenos meteorológicos

CIUDAD MADERO, TAM.- Desde la Base Aeronaval de la Secretaría de Marina, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tampico, se puso en marcha un amplio puente aéreo para el traslado de medicamentos, víveres y agua potable a las comunidades aisladas por las recientes lluvias en el norte de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

El operativo forma parte del Plan Marina, desplegado en todo el país, y busca atender de forma prioritaria a las zonas más afectadas por el paso de fenómenos meteorológicos que interrumpieron caminos rurales y dejaron incomunicadas a 46 comunidades en los municipios de El Higo, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan e Ixhuatlán de Madero.

La Secretaría de Marina informó que desde Tampico operan siete helicópteros que han realizado decenas de vuelos para entregar más de 428 despensas, 3,418 litros de agua y 3.8 toneladas de medicinas e insumos médicos, en coordinación con brigadas médicas y personal de apoyo terrestre.

De manera paralela, el Buque de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox”, zarpó desde Dos Bocas, Tabasco, con 90 elementos y alrededor de 120 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo casas de campaña, retroexcavadoras, tinacos y una embarcación tipo IMEMSA para reforzar las operaciones fluviales en la región.

En coordinación con IMSS-Bienestar, la Armada ha movilizado 18 toneladas adicionales de medicamentos e insumos médicos, que son distribuidos en los puestos sanitarios establecidos en las zonas rurales.

Hasta el momento, las fuerzas navales han realizado 51 vuelos de transporte de ayuda humanitaria, 31 en apoyo directo a la población, 15 de reconocimiento y cinco evacuaciones médicas, consolidando una respuesta sin precedentes ante la emergencia.

A pesar de las intensas lluvias, las carreteras de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz permanecen transitables, lo que ha permitido mantener activa la cadena de suministro y el flujo logístico terrestre hacia las zonas de auxilio.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los 47 Centros de Acopio instalados en todo el país, cuyas ubicaciones pueden consultarse en el sitio oficial www.gob.mx/semar.

