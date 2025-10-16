Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Miguel Ángel “N” y Roberto Valeriano “N” estarían vinculados al huachicol

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo la detención de dos hombres en los estados de Nuevo León y Tabasco por su presunta participación en el mercado ilícito de hidrocarburos.

Aunque la autoridad no especificaron el día en el que efectuaron las órdenes de aprehensión, detalló que ambas ocurrieron en días recientes.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel “N”, quien fue localizado en Nuevo León, y Roberto Valeriano “N”, ubicado en el estado de Tabasco.

Ambos fueron capturados al ser señalados por el presunto transporte ilícito de hidrocarburo, lo cual se logró determinar tras labores de campo, gabinete y coordinación interinstitucional.

Tanto Miguel Ángel “N” como Roberto Valeriano “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde continuarán las investigaciones correspondientes.

“Con estas acciones, las Secretaría de Marina reafirma su compromiso de combatir frontalmente los delitos que afectan la economía nacional y la seguridad energética del país, contribuyendo a desarticular las redes criminales vinculadas al denominado huachicol fiscal”, detalló la Marina en un comunicado.

Red de huachicol fiscal: la posible trama detrás de las muertes de marinos

El decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo ilegal el pasado 31 de marzo en Tampico, Tamaulipas, destapó una red nacional de huachicol fiscal en el que se vieron involucrados empresarios, exfuncionarios aduaneros y mandos militares.

Dicho golpe siguió con la realización de una serie de operativos coordinados a nivel nacional en el que el Gabinete de Seguridad anunció la desarticulación de una red de huachicol con operaciones en varios estados.

Las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, el cual derivó en la detención de 32 personas y el cumplimiento de 6 órdenes de aprehensión. Además, fueron asegurados 12 inmuebles utilizados como centro de operaciones criminales.

Hay 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal destapado en marzo pasado. (Sedena/SSPC)

Este hecho también despertó cuestionamientos debido a la muerte de dos elementos de la Secretaría de Marina en menos de 24 horas tras darse a conocer el involucramiento de la corporación en el entramado de huachicol fiscal, así como el asesinato en 2024 del contraalmirante que habría denunciado el caso.

David Saucedo, en entrevista con Infobae México, afirmó que las muertes de los marinos sería casualidad, sino que se podría tratar de una acción para “callar voces”.

“Es difícil suponer, creer que esto ocurrió de manera coincidente. Es inmediato pensar que se trató de una acción concertada para callar las voces, impedir que estas personas asesinadas rindieran su testimonio y de que eventualmente fueran extraditadas a los Estados Unidos y se adhirieran al programa de protección de testigos de la DEA, con lo cual habrían puesto al Gobierno de México en una situación muy complicada. Entonces, yo lo que veo, en efecto, es una corrupción estructural», comentó.

En medio de este hecho y del posible involucramiento de funcionarios públicos, las acciones en contra de presuntas personas involucradas continúan para combatir el robo de hidrocarburos.