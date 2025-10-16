Meta lanza cuentas de Facebook, Messenger e Instagram para adolescentes

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 15 años, Instagram cambió la forma en que compartimos nuestra vida online. Hoy, la conversación ya no gira en torno a filtros o likes, sino a cómo acompañar a los niños y adolescentes en un entorno digital que evoluciona más rápido de lo que los adultos alcanzan a comprender.
Durante un panel sobre Instagram para adolescentes, especialistas en educación digital coincidieron en que el reto actual para madres y padres no es controlar, sino guiar con límites y confianza.
“No se trata de esconderlos del mundo, sino de enseñarles a usarlo con responsabilidad”, dijo María Cristina Capelo, la líder de Seguridad y Bienestar de Meta para América Latina.
Las nuevas cuentas para adolescentes
Meta anunció que las cuentas para adolescentes, lanzadas primero en Instagram en 2024, y ahora también disponibles en Facebook y Messenger, están pensadas para usuarios de entre 13 y 17 años e incluyen protecciones automáticas, sin que los padres tengan que configurarlas manualmente.
Quienes tengan menos de 16 años necesitarán la aprobación de un padre, madre o tutor si desean hacer su cuenta menos restrictiva. Por ahora, estas funciones están disponibles solo en algunos países, pero se espera su expansión a inicios de 2026.
Entre las medidas destacadas se encuentran:
•Restricciones de público: las publicaciones, historias y reels solo serán visibles para amigos.
•Mensajería protegida: los adolescentes solo podrán recibir mensajes de sus amigos o contactos previos.
•Filtros de contenido sensible: se limitarán automáticamente los temas delicados, como violencia o desnudos.
•Interacciones controladas: las etiquetas y remixes deberán aprobarse antes de aparecer en el perfil.
•Modo descanso: activado por defecto entre las 10 p.m. y las 7 a.m., silencia las notificaciones nocturnas.
•Recordatorios de tiempo: al llegar a 60 minutos de uso diario, aparece una notificación para salir de la app.
Supervisión y acompañamiento para padres
La supervisión, disponible en familycenter.meta.com/latam, permite a madres, padres o tutores acompañar de forma activa a sus hijos en redes sociales sin invadir su privacidad.
Con esta herramienta pueden:
•Ver y ajustar configuraciones de seguridad.
•Aprobar o rechazar solicitudes para hacer la cuenta menos restrictiva.
•Definir límites de tiempo y activar el modo descanso.
•Revisar la lista de amigos, contactos y personas bloqueadas.
Juan Martín Pérez, especialista en derechos de la infancia, recordó que “necesitamos papás cálidos y confiados, no policías digitales”, al subrayar que la regulación también pasa por la educación y el diálogo constante en casa.
Acompañar con límites, no prohibir
Durante el panel, expertos como Laura Coronado y Salvador Villalobos coincidieron en que el papel de los adultos no es el de censurar, sino el de enseñar.
“Así como les enseñamos a cerrar los seguros del coche, debemos enseñarles a cerrar los de su vida digital”, señaló Villalobos.
El grupo también resaltó la importancia de la alfabetización digital crítica, es decir, enseñar a niños y adolescentes a pensar antes de creer o compartir lo que ven en internet.
“Los niños necesitan alfabetización digital igual que aprenden matemáticas”, apuntó Coronado.
Un nuevo tipo de confianza
Con estas actualizaciones, Meta busca dar tranquilidad a las familias y fortalecer el acompañamiento entre generaciones. Dar acceso a redes sociales, coincidieron los ponentes, es una manera de decirle a un hijo o hija: confío en ti, pero te acompaño en el proceso.
