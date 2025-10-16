Meta lanza cuentas de Facebook, Messenger e Instagram para adolescentes

Meta amplía las cuentas para adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger, con más límites, filtros automáticos y opciones de supervisión para padres.

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 15 años, Instagram cambió la forma en que compartimos nuestra vida online. Hoy, la conversación ya no gira en torno a filtros o likes, sino a cómo acompañar a los niños y adolescentes en un entorno digital que evoluciona más rápido de lo que los adultos alcanzan a comprender.

Durante un panel sobre Instagram para adolescentes, especialistas en educación digital coincidieron en que el reto actual para madres y padres no es controlar, sino guiar con límites y confianza.

“No se trata de esconderlos del mundo, sino de enseñarles a usarlo con responsabilidad”, dijo María Cristina Capelo, la líder de Seguridad y Bienestar de Meta para América Latina.

Las nuevas cuentas para adolescentes

Meta anunció que las cuentas para adolescentes, lanzadas primero en Instagram en 2024, y ahora también disponibles en Facebook y Messenger, están pensadas para usuarios de entre 13 y 17 años e incluyen protecciones automáticas, sin que los padres tengan que configurarlas manualmente.

Quienes tengan menos de 16 años necesitarán la aprobación de un padre, madre o tutor si desean hacer su cuenta menos restrictiva. Por ahora, estas funciones están disponibles solo en algunos países, pero se espera su expansión a inicios de 2026.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

•Restricciones de público: las publicaciones, historias y reels solo serán visibles para amigos.

•Mensajería protegida: los adolescentes solo podrán recibir mensajes de sus amigos o contactos previos.

•Filtros de contenido sensible: se limitarán automáticamente los temas delicados, como violencia o desnudos.

•Interacciones controladas: las etiquetas y remixes deberán aprobarse antes de aparecer en el perfil.

•Modo descanso: activado por defecto entre las 10 p.m. y las 7 a.m., silencia las notificaciones nocturnas.

•Recordatorios de tiempo: al llegar a 60 minutos de uso diario, aparece una notificación para salir de la app.

Supervisión y acompañamiento para padres

La supervisión, disponible en familycenter.meta.com/latam, permite a madres, padres o tutores acompañar de forma activa a sus hijos en redes sociales sin invadir su privacidad.

Con esta herramienta pueden:

•Ver y ajustar configuraciones de seguridad.

•Aprobar o rechazar solicitudes para hacer la cuenta menos restrictiva.

•Definir límites de tiempo y activar el modo descanso.

•Revisar la lista de amigos, contactos y personas bloqueadas.

Juan Martín Pérez, especialista en derechos de la infancia, recordó que “necesitamos papás cálidos y confiados, no policías digitales”, al subrayar que la regulación también pasa por la educación y el diálogo constante en casa.

Acompañar con límites, no prohibir

Durante el panel, expertos como Laura Coronado y Salvador Villalobos coincidieron en que el papel de los adultos no es el de censurar, sino el de enseñar.

“Así como les enseñamos a cerrar los seguros del coche, debemos enseñarles a cerrar los de su vida digital”, señaló Villalobos.

El grupo también resaltó la importancia de la alfabetización digital crítica, es decir, enseñar a niños y adolescentes a pensar antes de creer o compartir lo que ven en internet.

“Los niños necesitan alfabetización digital igual que aprenden matemáticas”, apuntó Coronado.

Un nuevo tipo de confianza

Con estas actualizaciones, Meta busca dar tranquilidad a las familias y fortalecer el acompañamiento entre generaciones. Dar acceso a redes sociales, coincidieron los ponentes, es una manera de decirle a un hijo o hija: confío en ti, pero te acompaño en el proceso.

