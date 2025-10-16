Monitorean 18 colonias en Tampico por posible desbordamiento del río Pánuco

El funcionario municipal indicó que el mayor riesgo de desbordamiento se presenta en distintas calles de la colonia Guadalupe Victoria, donde se registran niveles de agua que requieren atención permanente.

La dirección de Protección Civil de Tampico mantiene monitoreo constante en 18 colonias asentadas en zonas bajas cercanas al río Pánuco, ante el incremento en el nivel del afluente, informó el titular de la dependencia, José Antonio Marín Flores.

“La Guadalupe Victoria, abajo del puente Tampico tiene varias calles en condiciones de mayor riesgo: la privada Pier, calle Nueva, Soto la Marina y Tula. Por indicaciones de la presidenta municipal también estuvimos en la calle Esperanza del sector sur y en la calle Azucarera, que colinda con el canal que entra a la laguna del Carpintero. Toda esa zona es baja. Además recorrimos La Puntilla, Moscú, Pescadores y Sauce”

Para prevenir afectaciones por el ingreso de agua, se han instalado alrededor de 600 costaleras en puntos estratégicos de zonas bajas como la Vicente Guerrero, sector Moscú, de requerirse se prevé que continúe esa medida de contención.

“Tenemos ya 600 costaleras y está previsto reforzar otras zonas en caso de ser necesario”

El director de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía que requiera apoyo para evacuar o mover pertenencias a que se comunique al número de emergencias 911, donde se coordina la atención entre los tres niveles de gobierno.

“Quien requiera evacuación o mover sus pertenencias, incluso de forma preventiva, puede solicitarlo. Las evacuaciones se harán en su momento si es necesario”

Por indicaciones de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, se mantienen habilitados refugios temporales en el Auditorio Municipal, la delegación municipal de la zona norte y el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú, donde 11 personas pernoctaron anoche por temor al ingreso de agua a sus viviendas.

“Invitamos a la población a comunicarse al 911, al cuerpo de Bomberos o a las dependencias de emergencia si desean trasladarse con anticipación. Seguimos el monitoreo constante con información de CONAGUA sobre el tránsito del volumen de agua que viene desde aguas arriba. La instrucción de la presidenta es estar en campo de manera permanente”

Finalmente, Marín Flores aseguró que, por disposición de la alcaldesa, personal de los tres niveles de gobierno acude a las zonas de mayor riesgo, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

Cynthia Gallardo

La Razón