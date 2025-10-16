Pega a jardinera y da volteretas

Con diversas lesiones resultó el conductor de una camioneta Ford Escape, que se accidentó en el libramiento Emilio Portes Gil

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un conductor resultó lesionado en un choque con volcadura ocurrido en el libramiento Emilio Portes Gil, en el entronque con Naciones Unidas, durante la madrugada de este miércoles.

Fue internado en un centro hospitalario tras ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja que pasaban casualmente por el lugar del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró aproximadamente a las 03:30 horas. El conductor de una camioneta Ford Escape, que circulaba de sur a norte, perdió el control de la unidad al tomar el entronque hacia el libramiento Naciones Unidas. El vehículo se impactó contra una jardinera y volcó, dando varias volteretas.

La respuesta fue inmediata, ya que paramédicos de la Cruz Roja que transitaban por la misma vía estabilizaron al herido y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Estatal de Tránsito acudieron al sitio para realizar los peritajes correspondientes, con el objetivo de determinar las causas exactas del siniestro.

Se investiga si el accidente está relacionado con las condiciones del conductor al momento de manejar.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón