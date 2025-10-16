Perrito lleno de lodo espera a su familia tras inundaciones en Poza Rica, no se ha movido desde hace días

Un cachorro cubierto de lodo espera a su familia entre las ruinas de su hogar tras inundaciones en Poza Rica. Vecinos buscan localizar a sus dueños

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se han viralizado las imágenes de un cachorro que está esperando a su familia después de las inundaciones que ocurrieron en Poza Rica, Veracruz, provocadas por las fuertes lluvias del fin de semana pasado, relatan que aunque han intentado ayudarlo, él animal sigue sin moverse del mismo lugar.

De acuerdo con medios de comunicación locales, este perrito, que se ve bañado de lodo se encuentra en las ruinas de lo que habría sido su casa que fue afectada por las lluvias e inundaciones. El perro no permite que nadie se le acerque para ofrecerle ayuda, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia.

El perrito no permite que lo ayuden

Encuentran perros en las ruinas de Poza Rica después de las inundaciones

Este no es el único caso, en la colonia de Ignacio de la Llave, una activista llevó comida para perros y gatos que se encuentran afectados por la inundaciones, muchos perdidos pues la corriente y la fuerza del agua se los llevó, separándolos de su familia.

En este contexto, entonaron a “la chiquis”, una perrita que “esta muy triste no tiene ánimo de nada, no se para ni quiere comer, se encuentra ubicado entre la calle Rebsamen y Veracruz”, esta perrita fue identificada por otra usuaria de redes sociales, quien reconoció que su familia está cerca de ella ya agradece saber que está con vida.

La chiquis pudo haber tragado agua de inundación

Afectaciones en Poza Rica Veracruz por las inundaciones de octubre de 2025

El 12 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado en el que comparte los avances en los estados más afectados por la Baja Presión en el Golfo de México que provocó fuertes lluvias del 6 al 9 de octubre Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

De acuerdo con este comunicado, en Veracruz hay 18 personas fallecidas, 6 no localizadas, más de 29 mil viviendas afectadas en 70 municipios, de los cuáles 23 son de atención prioritaria y seis permanecen totalmente incomunicadas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO