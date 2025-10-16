¿Por la salud o para exprimir al pueblo? Aprueban impuesto Coca-Cola

En medio de una discusión acalorada sobre el verdadero fin del impuesto a refrescos, la mayoría morenista aprueba en lo general la reforma al IEPS, que también grava cigarros, juegos de video y apuestas digitales.

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de una discusión acalorada en torno al verdadero objetivo del impuesto a bebidas azucaradas, si es por la salud o por déficit de recursos del gobierno, fue aprobado en lo general, con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, el nuevo IEPS, que también grava videojuegos, cigarros y sorteos digitales.

De esta forma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) resaltó que la finalidad es reducir el consumo de productos dañinos para la salud.

Los principales ajustes serán en tabaco, nicotina, bebidas saborizadas, incluyendo las que tengan edulcorantes añadidos, juegos y sorteos y los realizados en plataformas digitales. En los sueros orales, se excluye del impuesto los que cumplan con las formulas recomendadas por la OMS.

Paulo Gonzalo Martínez López, diputado del PAN, se pronunció en contra del aumento de impuestos a las bebidas azucaradas. “Esta es una medida regresiva, hipócrita y profundamente recaudatoria. Este impuesto no es nuevo, pero ahora el gobierno intenta incrementarlo en un 87 por ciento, llegando a más de tres pesos por litro. Es un golpe directo a los bolsillos de los que menos tienen. Dicen que es un impuesto saludable, pero la realidad es otra. Se pretende aprobar un impuesto regresivo que va a castigar a la gente y no va a resolver ningún problema de salud”.

El diputado Gaona (MC) no cree en el argumento oficialista.

El emecista Eduardo Gaona descalificó el argumento del bloque oficialista de que el nuevo IEPS es para atender la epidemia de diabetes y señaló que es un tema de falta de dinero por el que el pueblo tendrá que gastar más de sus bolsillos:

“Basta ya de cargarle la mano con impuestos al pueblo de México. Y nos quieren vender la idea de que estos incrementos son por temas de salud, nada más alejado de la realidad.

“Así como aumentar las penas, por ejemplo, los años de prisión no bajan los homicidios, así tampoco por aumentar los impuestos al refresco van a hacer que la gente deje de consumir el refresco.

“Así como no baja este tipo de impuestos tampoco por aumentar el tema de los impuestos a juegos y sorteos van a hacer que la ludopatía vaya en descenso y tampoco para los jóvenes.

“Si le quieren aumentar impuestos a los jóvenes en la compra de sus videojuegos, de ninguna manera va a hacer que se obstaculicen estos excesos que según ustedes quieren quieren atacar”.

CAlan Sahir Márquez Becerra, diputado del PAN, se pronunció en contra del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios como parte de la miscelánea fiscal, la cual se discute en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. La iniciativa establece un ajuste al impuesto de los cigarros, bebidas saborizadas con edulcorante y videojuegos de carácter violento. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

ACUERDO CON REFRESQUERAS

Ricardo Monreal anunció una reserva surgida de una acuerdo entre gobierno y refresqueras para que el impuesto no sea uniforme para las bebidas azucaradas y edulcoradas. De esta forma, las bebidas con azúcar se gravarán con 3.08 pesos por litro (se mantiene el aumento propuesto). Pero las bebidas “light” o “zero” (con edulcorantes no calóricos) se les impondrá 1.50 pesos por litro (reducción del 50% respecto a la propuesta original de 3.08 pesos). Esta es la principal rebaja que beneficia a las refresqueras.

Así lo explicó: “El gobierno pretendía cobrarles, supongamos, es un ejemplo, tres pesos por litro, dos pesos por litro de refresco. Pero hoy no vas a dejar de cobrarles un aumento, el 50%. Y, a cambio, ellos se concentran en disminuir el azúcar, la glucosa en sus bebidas y se comprometen a que la publicidad no esté orientada a niños y a familias. Y se comprometen a que en menos de un año las fórmulas van a cambiar.

“Yo aplaudo el que el gobierno, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya dicho, bien, escuchemos su propuesta, en qué consiste. Y luego de escucharla y de negociar varias semanas digan, adelante, estoy de acuerdo”.

La reserva de Monreal. Imagen: Laura Brugés.

La industria refresquera emitió un comunicado en el que dice que se comprometen a: “Garantizar una reducción del 30% de las calorías de refrescos Coca-Cola de manera escalonada, empezando por las presentaciones de mayor tamaño, para asegurar que, cuando menos, todas las presentaciones familiares estén cubiertas en un tiempo máximo de un año. Esto representa la formulación baja en calorías para más del 70% del volumen comercializado en el país. Igualmente trabajaremos en asegurar que existan versiones reducidas o bajas en azúcar en todo nuestro portafolio de refrescos abarcando las diversas presentaciones y tamaños”.

El comunicado de las refresqueras.

Así giró la discusión en San Lázaro, entre el argumento del gobierno: asegura que las enfermedades relacionadas con bebidas azucaradas cuestan al gobierno 116 mil millones de pesos anuales en tratamientos.

Y que por eso los ingresos adicionales (alrededor de 5 mil millones de pesos extras por año) se destinarían a un fondo específico para atender diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Y el de la oposición, que se enfoca en la nueva carga de impuestos que tendrá que pagar la población, no tanto para aliviar el sistema de salud, sino las arcas del gobierno que ya no puede costear obras faraónicas o programas sociales.

Con información de EMEEQUIS