Restringen acceso a vehículos en Playa de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- La Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira (Asipona) emitió un comunicado donde informa sobre la restricción temporal del acceso a vehículos compactos a Playa Tesoro.

La medida se implementa debido a las recientes lluvias atípicas que se presentaron en la zona, las cuales modificaron las condiciones del terreno.

La restricción afecta a los vehículos ligeros y busca evitar situaciones de riesgo o de congestionamiento vial.

La Asipona señaló que el objetivo es garantizar la seguridad y el flujo en la zona costera.

«Se informa que, debido a las lluvias atípicas recientes en la zona, se restringe temporalmente el acceso a vehículos compactos, permitiendo únicamente la entrada de camionetas y vehículos 4×4, en el horario habitual de 6:00 a 18:00 horas, excepto Razer y cuatrimotos.»

La Asipona explicó que la decisión se tomó para prevenir complicaciones en el área.

«Esta medida busca evitar atascos y situaciones que requieran apoyo adicional por parte de otras dependencias.»

Una vez que se restablezcan las condiciones en la zona de playa, se evaluará el retorno a la normalidad en el acceso vehicular, permitiendo nuevamente la entrada a todo tipo de vehículos. La restricción está vigente a partir de este 16 de octubre de 2025.

Por Óscar Figueroa

La Razón