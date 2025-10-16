Río Pánuco registra 7.40 metros

TAMPICO, TAM.- El nivel del río Pánuco alcanzó esta mañana de jueves 16 de octubre los 7.40 metros.

Anoche, la escala hidrométrica marcaba 6.34 metros, lo que representa un incremento considerable en pocas horas.

De acuerdo con la autoridad marítima, se estima un aumento promedio de dos centímetros cada tres horas, derivado del arrastre de agua proveniente de las zonas altas, lo que mantiene en constante vigilancia a las dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la seguridad portuaria y la protección civil.

Pese al incremento, continúan operando los ocho pasos de lancha que comunican al sur de Tamaulipas con el norte de Veracruz, con supervisión especial para evitar incidentes durante los traslados.

Los concesionarios de estos servicios fueron notificados sobre las medidas de precaución que deberán aplicar en cada cruce.

La Capitanía de Puerto Regional de Tampico informó además que se suspendió la navegación nocturna como medida preventiva ante el riesgo de accidentes por la presencia de palizada y otros objetos flotantes arrastrados por la corriente del río.

Asimismo, se exhortó a los propietarios y operadores de embarcaciones a mantener comunicación constante con la autoridad marítima, acatar las recomendaciones y evitar realizar maniobras en condiciones de poca visibilidad.

Finalmente, la Capitanía reiteró que el monitoreo del nivel del río Pánuco se mantiene de manera permanente y que cualquier modificación significativa será informada de inmediato a la población para garantizar su seguridad.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón