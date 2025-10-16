Se dispara canasta básica: bistec, leche y los alimentos fuera del hogar, los más caros

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El precio de la canasta básica en México continúa al alza, golpeando con fuerza el bolsillo de las familias, especialmente en zonas urbanas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en septiembre de 2025 el valor de los productos que integran la canasta alimentaria creció 4.7 por ciento en las ciudades y 3.6 por ciento en las zonas rurales respecto al mismo mes del año anterior.

El organismo detalló que la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, el monto mínimo necesario para adquirir alimentos básicos, se ubicó en 2 mil 454 pesos mensuales por persona en el ámbito urbano y 1 mil 850 pesos en el rural. En tanto, la línea de pobreza por ingresos, que incluye bienes y servicios no alimentarios, alcanzó los 4 mil 740 pesos mensuales por persona en las ciudades.

Entre los productos que más presionaron los precios se encuentran los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, el bistec de res, la carne molida y la leche pasteurizada, según el reporte oficial. En el ámbito rural, el bistec y la molida de res registraron aumentos de hasta 18.7 y 17.7 por ciento, respectivamente.

En tanto, en las ciudades la leche pasteurizada subió 9.2 por ciento y los alimentos consumidos en restaurantes o fondas casi 8 por ciento. Este comportamiento ha sido uno de los principales factores detrás del encarecimiento de la canasta alimentaria urbana, donde las familias destinan una parte creciente de su ingreso a comida preparada.



Impacto en Tamaulipas

En entidades como Tamaulipas, donde el costo de vida urbano es alto y gran parte de la población vive en zonas de transición entre lo rural y lo urbano, el impacto se siente con fuerza. Tan solo en ciudades como Ciudad Victoria, Reynosa o Tampico, el alza en productos como pollo, frijol, huevo, jitomate y limón ha encarecido la dieta básica de miles de hogares.

Comerciantes de mercados locales reportan que el kilo de bistec supera ya los 190 pesos, mientras que la leche en presentación pasteurizada rebasa los 25 pesos por litro, precios similares a los reportados por el INEGI a nivel nacional.

El incremento de la canasta alimentaria urbana (4.7%) superó a la inflación general anual de 3.8 por ciento, lo que significa que los alimentos suben más rápido que otros bienes y servicios. Esto afecta con mayor fuerza a los hogares de bajos ingresos, que destinan una proporción mayor de su gasto a comida.

El INEGI indicó que los rubros de educación, cultura, recreación y cuidados personales también contribuyeron al aumento del costo de vida, especialmente en áreas urbanas.

Con estos ajustes, el valor de la canasta básica se acerca a niveles que muchas familias apenas pueden cubrir. Organizaciones sociales han alertado que el alza sostenida de alimentos podría empujar a más personas a una situación de pobreza alimentaria si los ingresos no se actualizan al mismo ritmo.

A pesar de la disminución general de la inflación, los precios de productos esenciales siguen subiendo. Comer un bistec, beber leche o salir a desayunar fuera de casa se ha convertido en un lujo para muchos mexicanos.

Producto Cantidad / presentación estimada Precio estimado (MXN)

Aceite vegetal Botella 800 ml $30.90

Arroz 907 g $18.50

Atún en hojuela 2 latas de 140 g aprox. $20.90 (para dos latas)

Azúcar 900 g $36.90

Carne de res 1 kg $149.00

Cebolla blanca 1 kg $34.95

Chile jalapeño 1 kg $36.95

Carne de cerdo 1 kg $79.90

Frijol negro 900 g $35.90

Huevo Paquete de 18 piezas $60.90

Jabón de tocador 1 pieza $12.90

Jitomate (saladet) 1 kg $34.95

Leche 5 litros (5 cajas de 1 L) $27.90 cada litro (total ~ $139.50)

Limón 1 kg $44.95

Manzana 1 kg $39.95

Piña 1 unidad $86.90

Pan blanco de caja ~620 g $51.00

Papa blanca 1 kg $52.95

Papel higiénico Bolsa de 4 piezas $49.90

Pasta para sopa 1 paquete (≈ 200-220 g) $6.90

Carne de pollo 1 kg $32.00

Sardinas en lata 1 lata de 425 g $39.00

Tortilla de maíz 4 kg (presentación de supermercado) $14.50 el kg aprox.

Zanahoria 1 kg $21.95

Por Raúl López García