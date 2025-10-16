¡Se lo fregaron!

EL RESBALÓN /MARIO ALBERTO PRIETO

El presidente municipal Fernando “El pulpo” Remes, desde diciembre del 2023, en Cabildo, advirtió actos de corrupción en la obra de lo que se pretende, sería un muro de contención del río Cazones ,en Poza Rica, Veracruz.

Obra que se tendría que estar realizando en el hombro derecho del Río Cazones con una inversión del orden de los 14 millones de pesos, pero nunca se concluyó.

Tristemente, el fantasma de la corrupción nuevamente se hace presente, en este caso en el estado de Veracruz, con un posible desvío de recursos que le ha costado muchas vidas y una verdadera tragedia a los habitantes de Poza Rica, Veracruz.

Sólo se dio un 10% de avance de los trabajos y se quedó literalmente varada la obra, por eso, es que en una sesión de cabildo, el alcalde lanzó un SOS, prácticamente un grito desesperado para exponer que se habían fregado el dinero, pero nadie lo escuchó todo mundo e hizo oídos sordos.

“Voy a hablar con Conagua, ya dieron instrucciones para ver cómo continuamos con ese muro de contención en el hombro derecho del río Cazones. Lo tienen parado y ha de haber habido presupuesto para ellos y se lo fregaron, ni modo, están grabando que me metan a la cárcel, pero estoy”… estas palabras, las dio el presidente municipal, en una reunión en sesión de cabildo hace dos años para advertir el riesgo.

Hay que reconocer al presidente municipal, que fue muy valiente, ya que pese a que se dio cuenta que estaban grabadas sus acusaciones que podrían haberle costado ir a la cárcel, y no le importo, se la jugó por su gente.

Aunque lamentablemente no pasó nada, las autoridades responsables tuvieron 24 meses, un promedio de 730 días y no hicieron nada por terminar este muro de contención.

El río cazones se desbordó 3.60 cm por encima de su nivel crítico, lo que dejó prácticamente muchas casas, Agencias de autos inmuebles, prácticamente sepultados por el agua.

Muchas familias lo perdieron todo, y otras están de luto por culpa de las inundaciones que pudieron haberse evitado.

La obra lleva más de un año detenida, prácticamente se ha convertido en un elefante blanco, en un monumento a la corrupción y que no debe de quedar impune, se deben de castigar a los responsables.

Hay autoridades que no han entendido que la gente ya no quiere discursos, ni fotografías en el Facebook, busca respuestas y soluciones, pero de inmediato sin tanto rollo.

Ojalá que esto que lamentablemente sucedió muy cerca de Tampico en Poza Rica. Veracruz sirva para que pronto podamos ver cristalizada las obras que se requieren para minimizar los estragos por las inundaciones.

Si le hubieran hecho caso al presidente municipal, Fernando Remes y hubieran actuado contra la corrupción, hoy podría estarse contando otra historia en Poza Rica, Veracruz.

Ya no se puede echar el tiempo atrás para evitar esas inundaciones, pero lo que sí se puede, todavía, es que metan a la cárcel a los que se robaron el dinero de este muro de contención.

Si no hubiera político rateros, Poza Rica, Veracruz no estuviera padeciendo la tragedia del pasado, 10 de octubre, con las inundaciones catastróficas que vivieron.



SE ATORA EL PAN TAMPICO

Este miércoles en el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, se llevó a cabo la entrega simultánea de cada uno de los candidatos, ganadores a la diligencia de los comités locales.

Se entregaron un promedio de 22 faltaron tres municipios entre ellos nuevo Morelos, Tampico, que recordemos que el triunfo de Beatriz Rodríguez se encuentre impugnado por su contrincante, Liz García Aldape, por eso no se llevó a cabo la entrega correspondiente.

Se tendrá que esperar a que se resuelvan los las impugnaciones que se establecieron donde se señala prácticamente que el proceso estuvo rodeado de irregularidades.

Mientras tanto, hay que ver qué pasa.

En el municipio de Altamira todavía no se tiene designada a la persona que estará a cargo de la delegación del pan en esta ciudad. Aquí la ex Diputada local tiene metida las manos y hasta los ojos. Se creen la dueña de la directiva municipal de Altamira.

¡¡¡No se vale chillar!!!