Supervisa alcalde Carmen Lilia Canturosas trabajo de reparación en viviendas dañadas por la explosión de la colonia Infonavit

Durante su recorrido, la alcaldesa dialogó con las familias del sector y constató personalmente el avance de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para restituir la seguridad y el bienestar de los vecinos.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal acudió a la colonia Infonavit para supervisar los trabajos de reparación en las viviendas afectadas por la explosión ocurrida recientemente, donde ya se iniciaron las labores de rehabilitación en varios domicilios.

Durante su recorrido, la alcaldesa dialogó con las familias del sector y constató personalmente el avance de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para restituir la seguridad y el bienestar de los vecinos.

“Estamos aquí para cumplir con nuestra palabra y acompañar a las familias que sufrieron los daños de este lamentable incidente. No los vamos a dejar solos; seguiremos trabajando hasta que todas las viviendas queden completamente rehabilitadas”, afirmó Canturosas Villarreal.

Las reparaciones incluyen reposición de cristales, revisión de estructuras, pintura y limpieza de escombros, además del apoyo en la recuperación de documentos importantes y la gestión de beneficios como el seguro patrimonial y el seguro del Infonavit para quienes resultaron afectados.

Acompañada de personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios y la Secretaría de Bienestar Social, la presidenta municipal reiteró su compromiso de mantenerse cercana a las familias, no sólo con obras materiales, sino también con servicios de atención médica, psicológica y social.

Hasta el momento, se han retirado más de 100 toneladas de escombro en la zona, como parte de las labores de limpieza integral que realiza el municipio.

La alcaldesa también visitó las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) Plantel 01, donde se iniciaron los trabajos de reposición de ventanas y mantenimiento en las áreas afectadas por el incidente.

La alcaldesa agradeció la colaboración del personal directivo y docente del COBAT 01, así como la coordinación con dependencias estatales y municipales que han participado en la atención de esta contingencia.

“La prioridad es proteger a la ciudadanía y restablecer la tranquilidad en la zona; estamos trabajando en equipo para que tanto las familias como los estudiantes puedan volver a la normalidad lo antes posible”, destacó la presidenta municipal.

Dio a conocer que los trabajos concluirán el fin de semana, para que la comunidad estudiantil regrese a clases presenciales este lunes.

Staff