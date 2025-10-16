VIDEO: Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal durante en su concierto

Cazzu rompe el silencio y responde a Christian Nodal durante su concierto en el Auditorio Nacional: “Creí que el silencio era la paz”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, ofreció su segundo concierto en el Auditorio Nacional y, aunque la noche estuvo marcada por la emoción y la energía de sus seguidores, un momento particular acaparó la atención: la cantante rompió el silencio y respondió de manera firme a las declaraciones recientes de Christian Nodal, su expareja y padre de su hija, Inti.

El gesto, ocurrido frente a más de diez mil asistentes, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la velada. Con serenidad, pero también con evidente determinación, la artista argentina se tomó unos minutos entre canciones para dirigir un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa al comunicado que Nodal difundió ese mismo día en redes sociales.

“Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos”

Antes de interpretar una de las piezas más emblemáticas de su repertorio, Cazzu tomó el micrófono y compartió una reflexión que dejó claro que su mensaje iba más allá de lo personal.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no sólo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, expresó ante el público.

El discurso de Cazzu durante su presentación en el Auditorio Nacional fue interpretado como una respuesta indirecta al comunicado que Christian Nodal había emitido días antes, en el que aseguró que cumple con todas sus responsabilidades como padre y que incluso “hace más de lo que la ley exige”.

Sin embargo, lejos de cerrar el tema, las palabras de Nodal provocaron un nuevo debate en redes sociales

“Creí que el silencio era la paz, pero el silencio se contradice con la lucha”

Cazzu reconoció que durante un tiempo optó por no hablar del tema, confiando en que el silencio traería calma. Sin embargo, explicó que esa estrategia no funcionó.

“Antes yo confiaba en que la paz se podía con fe y con silencio. Pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando.”

El momento más comentado de la noche llegó cuando Cazzu lanzó una frase sobre su hija Inti.

“Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba.”

La artista argentina, conocida por su fuerza escénica y autenticidad, aprovechó el instante para subrayar la resiliencia que implica ser madre.

Cazzu también dejó claro que, en este momento de su vida, su prioridad no es ninguna relación romántica, sino su hija Inti.

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan… que esta lucha es de todas nosotras.”

Cazzu, entre el amor, la música y la maternidad

En los últimos meses, la cantante ha sido noticia no solo por su carrera musical, sino también por los desafíos personales que enfrenta desde su separación.

A lo largo de sus conciertos en México, Cazzu ha hecho hincapié en el poder del arte como refugio emocional y herramienta de sanación.

“Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música. Quiero que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv)

El contexto detrás del mensaje de Cazzu

El mensaje de Cazzu durante su concierto en el Auditorio Nacional llegó horas después de que Christian Nodal difundiera un comunicado a través de sus abogados.

En el texto, el cantante aseguró que cumple con todas sus obligaciones como padre y enfatizó: “Cumplo más de lo que exige la ley”. Con esas palabras buscaba responder a las declaraciones de Cazzu y frenar las especulaciones mediáticas que habían surgido en los días previos.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, señala el comunicado.

Hasta antes de su presentación en la Ciudad de México, la cantante argentina había mantenido una actitud reservada, evitando responder directamente a la polémica

En lugar de recurrir a comunicados o redes sociales, Cazzu eligió expresarse en el escenario, ante su público.

Con información de EXCÉLSIOR