VIDEO: Fallece candidato argentino durante un debate transmitido en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Damiani, de 64 años y candidato a diputado en Misiones, Argentina, murió durante un debate en vivo que estaba siendo transmitido en streamming, lo que provocó un shock entre los participantes del debate, pero también para quienes observan el evento.

Daminai se encontraba en el evento del programa Dólar Blue, que se transmite por La Casa del Streamming. «He tenido algunas responsabilidades como presidir una comisión», fue lo último que dijo el político antes de descompensarse y caer al piso, en medio del desconcierto del resto de los participantes.

Daminai comenzó a perder el aire y otra de las presentes lo tomó del brazo antes de que cayera por completo. Ante el shock, se escucha que los participantes en el foro comenzaron a gritar «¡una ambulancia, una ambulancia!»

▶️ CANDIDATO A DIPUTADO MURIÓ EN PLENO DEBATE | 😳 😔El dirigente y candidato a diputado de la UCR, Hernán Damiani (64), murió tras sufrir un infarto en medio de una entrevista transmitida por streaming. Ocurrió en Misiones, Argentina.pic.twitter.com/aKr96eD2s8 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) October 16, 2025

Tras el hecho, el programa en el que se realizaba el debate emitió un mensaje en video en el que lamentaron el fallecimiento de Héctor Damiani. «En este escueto comunicado lo único que queremos decir que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí”, dijo Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa.

Luego de descompesnarse, el diputado fue llevado al Hospital Escuela de Misiones, en donde falleció de un infarto, como causa oficial de muerte. Damiani formaba parte del partido Unión Cívica Radical y formó parte de esa ala desde 1983, además de que se le reconoce como una figura de consensos.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lo recordó con cariño. «Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo», señaló.

Con información de HERALDO DE MÉXICO