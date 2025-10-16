«Volvimos a nacer los dos»: La historia de los abuelitos que sobrevivieron abrazados a las inundaciones en Poza Rica

Esta pareja escuchó el estruendo a las afueras de su casa, pero ya para cuando los alcanzó al interior, él sólo le dijo que rodeara su cuello con los brazos con todas sus fuerzas

CIUDAD DE MÉXICO.-La historia se viralizó rápidamente en redes sociales gracias a un video que una usuaria en Poza Rica, Veracruz, subió a su cuenta de TikTok. Una pareja de abuelitos, rodeados sólo de agua, se mantenían abrazados esperando dos cosas: que los rescataran o que el agua bajara de nivel para poder regresar al lugar en donde estuvo alguna vez su casa.

Hilario Reynosa y Elodia Reyes tienen 26 años viviendo en Poza Rica y su casa, misma que construyó Don Layo hace varios años para pasar los dos una vejez digna y haciéndose compañía se hizo nada en segundos. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas el pasado 9 de octubre en estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, dejaron sin nada a este pare de abuelitos muy queridos por la comunidad.

Recientemente y luego de ser rescatados, ambos hablaron para algunos medios de comunicación, incluso de talla internacional, para relatar cómo es que se habían salvado luego de viralizarse. Describieron cómo fue que comenzó la pesadilla que casi acaba con su vida y de la que pueden hablar, tras ser rescatados por vecinos a bordo de una lancha.

Los abuelitos fueron captados abrazados en medio de las inundaciones

¿Cómo fue que los sorprendió la lluvia?

De acuerdo al relato de Don Layo, él pudo construir su casa de madera y lámina, materiales que compró con lo que ganaba en la pesca, oficio que le permitió aprender a nadar en aguas abiertas. Dice que escuchó la embestida del agua desde el fondo de su casa y que cuando cayó el ropero, le dijo a Doña Elo que lo tomara del cuello con todas sus fuerzas. En su afán por salir del domicilio, se desplazaron a un callejón, en donde vieron que esto no era una lluvia cualquiera, pues el agua ya arrastraba escombros y piedras muy grandes.

Don Layo se tomó de un portón mientras intentaba levantar a Doña Elo para que su cabeza permaneciera fuera del agua, pues ella no sabe nadar. «Mi prioridad era ella», indicó a los medios. Ante el agua que estaba subiendo de nivel rápidamente, Don Layo la sostuvo con vigor, aunque la fuerza del agua era más y se la arrancó de los brazos. Aunque se lanzó hacia atrás y la buscaba, no la veía, hasta que un vecino, ya entrado el amanecer, le dijo que se alcanzaba a ver su cabeza asomarse.

El abuelito se vio motivado por ir a salvar a Doña Elo, que nadó hasta donde ella estaba; su cuerpo se encontraba detenido en un aire acondicionado, conocido como mini split, casi a la altura del techo de una casa vecina. «Me fui por todas las cercas de las casas y me aventé para nadar por la salida del puente. Si nadaba derecho, me iba a arrastrar el agua por la presión. Me metí en el medio de dos postes para llegar a ella», dijo él.

El video viral y el abrazo de los abuelitos

A través de TikTok, la historia de estos abuelitos y su rescate se viralizó gracias a una vecina que grabó las imágenes pidiendo que alguien acudiera a rescatarlos. Don Layo explica que como pudo, se acomodó para sacarla y «la puse sobre la caja blanca. Le sobé las piernitas porque tenía mucho frío, estaba temblando. Le subió la presión. Ahí sí volvimos a nacer los dos».

Ellos explican que fueron dos hombres los que aparecieron en una lancha y los rescataron; en el camino, se percataron que su casa había quedado reducida a nada, sin embargo, agradecieron por seguir con vida. Hasta el momento, van 70 personas fallecidas por las inundaciones, mientras que 75 siguen sin ser localizadas.

