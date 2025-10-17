¿Alza de impuestos sustituye al huachicol?

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Los mentados morenistas en las campañas tanto presidencial como de diputados juraron entre sus muchas promesas hechas, que bajo ningún concepto incrementarían los impuestos de ningún tipo lo cual no es nada raro lo hagan, es más hasta resulta normal que lo realicen, el tema es que en sus arengas se cansaron de decir que eran totalmente diferentes a los del pasado en clara alusión al PRI y al PAN principalmente, sin embargo las promesas hechas se fueron al caño pues simplemente resultaron igual o peores que sus antecesores al aprobar de manera indiscriminada un aumento a los impuestos muchos de ellos de nueva creación todo ello sin contar que también autorizaron subir pagos a diversas actividades.

Ejemplo claro es el aumento de más del 100% en los precios migratorios para extranjeros e incrementos de costo de museos entre otras cosas.

Igualmente la aplanadora morenista en la cámara de diputados incrementaron las tasas de por lo menos 26 productos y servicios, tales como refrescos, videojuegos, sueros orales, cigarros y bebidas energéticas entre otros muchas cosas.

En medio de todo esto y dando una muestra de verdadera insensibilidad que causó

indignación por decir lo menos fue el comentario vertido por la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO quien al defender el alza de impuestos solamente dijo que son impuestos a productos no saludables, así de simple.

De acuerdo a verdaderos expertos en este tipo de situaciones vaticinan que la recaudación por estos impuestos y por el alza de otros muchos, la federación habrá de ingresar a las arcas miles de millones de pesos, dinero que según aseguran las y los diputados incluyendo la señora presidenta servirán para fortalecer diversos programas principalmente los relacionados con la salud, educación y seguridad.

Lo lamentable de todo esto es que a las “sesudas” autoridades del país iniciando por la presidenta, las y los lacayos huéspedes en la cámara de diputados, no se les alcanzo otra formas de hacer dinero, lo mas fácil como siempre fue aumentar los impuestos tal y como ocurrió ahora, lo bueno que prometieron no aumentar los impuestos y que por lo mismo eran diferentes, y si la verdad lo son, pero mas gandallas, por no decir mas rateros.

Por lo demás todo esto ocurre justo cuando cientos de miles de millones de pesos producto del huachicol dejaran de fluir de manera indiscriminada a las arcas de algunos picudos políticos, empresarios, partidos políticos y servidores públicos de alto nivel, dinero que según se dice o se sospecha servían e iban a parar presumiblemente a los diferentes programas sociales tales como el pago a jóvenes “ninis” adultos mayores y madres solteras entre otros muchos, todos creados y puestos de moda por el muy mentiroso ex presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, sin contar desde luego el financiamiento de al

menos una decena de campaña a gobernadores, en pocas palabras ante la falta de la lana proveniente del huachicol, la creación de nuevos impuestos, de alguna manera hay que pagarle a la clientela electoral, en fin, bendita y mamalona solución.

En tanto el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, hizo un llamado a

mantener toda la atención gubernamental y continuar con el monitoreo permanente ante la creciente del Río Pánuco, sin bajar la guardia y sobre todo estar preparados para atender a la población de la zona conurbada que así lo requiera.

Refirió el mandatario estatal que Tamaulipas con esa gran capacidad y con el gran estado que tenemos debe ser en este momento un apoyo y una solución ante las condiciones que se están presentando a nivel nacional.

Asimismo reiteró que se cuenta con la capacidad de ver y atender una condición como la

que se puede presentar con la crecida del Río Pánuco, que seamos un factor del apoyo

más que nada.

En otro asunto con una inversión de 10 millones de pesos el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ anunció un Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para reparar el asfalto dañado por las lluvias y con ello recuperar la movilidad en las rutas prioritarias de comercio, transporte, educación y salud.

Acompañado de JORGE CONTRERAS GALVAN, y el titular de Obras Públicas del

municipio, el edil detalló en conferencia de prensa el trabajo se dividirá en nueve sectores con apoyo de tres empresas particulares y COMAPA durante los meses de noviembre y

diciembre.

“Hoy enfrentamos una crisis real en las calles, pero somos un gobierno resiliente que no teme a los retos, actúa y da respuesta y queremos hacerlo de la mano de gobierno del estado y la gente, porque esta ciudad se construye entre todos”, dijo- al hacer un llamado a la comprensión por las molestias que puedan causar los trabajos.

