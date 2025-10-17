Camión de volteo que transportaba arena por poco vuelca al caer en enorme socavón

El aparatoso incidente ocurrió la tarde-noche de este viernes sobre la Avenida Cuauhtémoc



8:33 pm

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un camión de volteo cargado con arena estuvo a punto de volcarse, al caer en enorme socavón que se formó al romperse el pavimento que cedió ante el peso de la unidad. El aparatoso incidente ocurrió la tarde-noche de este viernes sobre la Avenida Cuauhtémoc, frente al parque de barrio de la colonia Loma Alta, en el municipio de Altamira. De acuerdo a la información proporcionada, el vehículo de carga circulaba sobre la Avenida Cuauhtémoc, cuando de manera repentina el pavimento se rompió ocasionando que la parte trasera del camión cayera a enorme hoyanco que se formó, estando a punto de volcarse hacia su costado derecho. Al lugar acudieron elementos de tránsito para tomar conocimiento de los hechos, así como cuadrillas de trabajadores que comenzaron a descargar la arena para aligerar el peso del camión, e iniciar los trabajos al fin de retirarlo y acordonar la zona para evitar algún incidente posterior. Por. Mario Prieto.