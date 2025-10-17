Comerciantes de Altamira detienen y amarran a presunto ladrón

Otros comerciantes identificaron al mismo sujeto como el responsable de cometer más robos.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Comerciantes de la zona centro de Altamira detuvieron y amarraron a un presunto delincuente por robar en un negocio la mañana de este viernes, tal y como lo habían advertido el pasado lunes en la protesta que hicieron.

La detención se realizó a las 10:15 horas en el Bulevar Allende, una vez que lo amarraron con mecate de tendedero, lo trasladaron por la calle Hidalgo hasta la Presidencia Municipal, donde finalmente elementos de la Guardia Estatal lograron rescatarlo y después lo llevaron a la clínica del DIF para que recibiera atención médica, ya que presentaba algunas heridas.

El comerciante Juan Luis Bernal, quien detuvo y amarró al sujeto, explicó que las empleadas de una tienda de importaciones sorprendieron al ladrón, luego el propietario lo retuvo mientras esperaban la llegada de la Guardia Estatal, pero no llegaron.

Otros comerciantes identificaron al mismo sujeto como el responsable de cometer más robos, por tal motivo lo golpearon en reiteradas ocasiones.

Juan Luis Bernal advirtió que a todos los delincuentes que intenten robar en la zona centro, se les hará justicia por mano propia.

El detenido se identificó como Jorge N de 48 años de edad, residente del fraccionamiento Haciendas de Altamira.

Debido a que la Guardia Estatal no llegó al sitio de los hechos, los comerciantes decidieron llevar al presunto delincuente a la Presidencia Municipal, con la finalidad de que algún funcionario los atendiera.

Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona centro y advirtieron que, ante la falta de respuesta, están dispuestos a hacer justicia por su propia mano para defender sus fuentes de ingreso.

El detenido fue señalado de robar dinero en un expendio de bisquets, un arma punzocortante en un negocio de importaciones, al igual que una cartera y también en un negocio de telefonía celular.

Los elementos de la Guardia Estatal, provenientes de Villa Cuauhtémoc, llegaron a bordo de cuatro patrullas a las 10:52 de la mañana.

Por Óscar Figueroa

La Razón