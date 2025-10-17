Crece el número de personas con trastornos mentales

Expresan ciudadanos su preocupación por el aumento de personas que padecen enfermedades mentales o son presas de adicciones y deambulan por las calles.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En los últimos meses, habitantes y comerciantes del primer cuadro de Ciudad Victoria han manifestado preocupación por el incremento visible de personas con padecimientos mentales o problemas de adicción que deambulan por las calles.

Aunque la mayoría no representa un riesgo para terceros, su presencia constante revela una problemática de salud mental creciente en la capital tamaulipeca.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó que se ha registrado un aumento de casos de tipo mental en la población general, situación que también se refleja en las zonas céntricas.

“A nivel nacional se ha pedido reducir la creación de hospitales psiquiátricos para enfocarnos en la atención temprana, antes de que los pacientes lleguen a una situación de hospitalización”, explicó.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con un Hospital Psiquiátrico y dos casas de salud mental que ofrecen atención intermedia.

Estos centros trabajan de manera coordinada con los hospitales generales, los cuales también disponen de camas destinadas a pacientes psiquiátricos, lo que permite atender casos leves o moderados sin necesidad de internamiento prolongado.

Sin embargo, Hernández Navarro reconoció que instituciones como el IMSS y el ISSSTE carecen de áreas de hospitalización psiquiátrica, lo que aumenta la presión sobre el sistema estatal.

“Desafortunadamente, muchos pacientes con enfermedades mentales llegan a urgencias de hospitales generales o terminan en situación de calle, sin un seguimiento médico adecuado”, comentó.

Las autoridades de salud mantienen contacto con el Sistema DIF Tamaulipas para atender a las personas que viven en las calles y presentan signos de enfermedad mental.

En estos casos, se realiza un seguimiento médico y social, y se les asigna un tutor legal que autoriza su ingreso a instituciones asistenciales.

“Estos pacientes son sujetos a asistencia social y requieren acompañamiento continuo”, precisó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Navarro, muchos de los llamados “loquitos del centro” son personas con trastornos no diagnosticados o que abandonaron sus tratamientos. Las causas principales son la falta de acceso a atención médica, las adicciones y la ruptura con el entorno familiar.

“Estamos trabajando para que la atención sea preventiva y no correctiva, que el paciente reciba apoyo antes de llegar a vivir en la calle”, afirmó.

Aunque no existe un censo oficial sobre cuántas personas con padecimientos mentales viven en el centro de Victoria, las autoridades planean coordinarse con el DIF y el área de Asistencia Social para elaborar un registro y definir estrategias de atención más específicas.

Hernández Navarro subrayó que el reto es grande, pero insistió en que la salud mental debe dejar de ser un tema invisible.

“Todos los hospitales deben tener capacidad para atender a pacientes psiquiátricos. El objetivo no es aislarlos, sino integrarlos con tratamientos, medicación y apoyo psicológico adecuado”, concluyó.

Resguardan a menor y atienden a adulto con crisis mental

Un reporte al 911 movilizó a autoridades estatales hacia la colonia Héroes de Nacozari, donde un adulto con presunto trastorno mental fue atendido por personal médico y psicológico, mientras un menor que lo acompañaba fue puesto bajo resguardo de la Guardia Estatal.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el Sistema DIF intervino para garantizar la protección del niño y ofrecerle acompañamiento especializado.

Aunque no se revelaron detalles sobre la condición del adulto, el caso volvió a poner sobre la mesa la falta de atención oportuna a personas con problemas mentales o de adicción, y la urgencia de reforzar los programas de salud mental en la entidad.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON