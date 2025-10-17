Denuncian otra presunta negligencia en IMSS de Madero

El hijo de la víctima, Carlos Enrique Medina denunció que su madre fue dada de alta de manera prematura

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La muerte de una mujer de 43 años, identificada como Irma, en el Hospital General Regional del IMSS de Ciudad Madero, se atribuye a una presunta negligencia médica que incluyó la perforación de su intestino y vejiga durante una cirugía.

El hijo de la víctima, Carlos Enrique Medina denunció que su madre fue dada de alta de manera prematura y luego sufrió un agravamiento de su estado por una infección.

Relató el calvario que vivió su madre, cuya condición inicial no fue diagnosticada correctamente.

«Mi mamá por lo que entró al hospital no sabían qué era, nos decían que era una hernia y al final ya lo que nos dijeron era un ovario. Nos dijeron que tenía una bolita de pus en un ovario y eso presionaba el intestino.»

Medina Marín explicó que, durante el procedimiento quirúrgico para atender la infección en el ovario, el intestino de su madre sufrió una perforación.

Posteriormente, la mujer recibió el alta médica, pero su salud empeoró rápidamente en casa en el fraccionamiento de Arboledas de Altamira.

“Salió mi mamá y aquí en la casa se le abrió la herida, o sea la operación que le hicieron, se abrió y le empezó a salir pus. Mi mamá ya estaba acostada y le salía a chorro, eso fue el sábado y domingo por la mañana entró mi mamá al seguro”, relató.

La paciente regresó al hospital, donde le diagnosticaron una infección grave que requirió la extirpación de la matriz.

«De hecho, le quitaron la matriz, indicaron que ya no servía, se infectó y de ahí fueron puras limpiezas. Pero como le perforaron, cuando le quitaron la matriz, el doctor le dijo, mire, le hicieron unas pequeñas fisuras a su vejiga. También le dijeron que había perforado bastante el intestino”.

Tras las complicaciones, la señora Irma empezó a perder la memoria, la vista y a alucinar. “El lunes que fue a mi hermana, mi mamá ya no la reconoció. Dijo, ¿tú quién eres? Sobre todo, se derivó a la infección fuerte que tuvo porque le perforaron, o sea, por negligencia”, afirmó Medina Marín.

El personal médico informó a la familia que el estado de Irma era crítico, y que la pasarían a terapia intensiva. Finalmente, el hijo lamentó el deceso de su madre.

“Estaba muy grave y que no eran días, no eran semanas, eran horas las que le quedaban, mi mamá ya luchó mucho pero falleció”, concluyó.

Por. Oscar Figueroa

La Razón