El diputado, Pepe Schekaiban propone proteger a niños menores de 12 años de riesgos en las redes sociales

La propuesta legislativa está dirigida a prevenir que los menores se conviertan en víctimas de delitos, engaños, acoso escolar, ciberacoso o cualquier forma de hostigamiento

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para salvaguardar la salud emocional y la seguridad de la niñez tamaulipeca frente a los peligros que representan las redes sociales, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Pepe Schekaiban, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que busca establecer mayores medidas de protección para niñas y niños menores de 12 años.

La propuesta legislativa está dirigida a prevenir que los menores se conviertan en víctimas de delitos, engaños, acoso escolar, ciberacoso o cualquier forma de hostigamiento en el entorno digital, particularmente en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat.

“Para nadie es un secreto que cada vez es más complicado restringir y supervisar los contenidos a los que acceden nuestros hijos al usar las redes sociales; y en este Congreso continuamente hemos hecho importantes reformas en materia penal y educativa para perseguir actos nocivos como el acoso escolar, el hostigamiento, el ciberacoso y la violación de la intimidad”

Schekaiban explicó que la iniciativa tiene un doble propósito: reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, y promover ante el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de crear un marco legal que garantice la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los menores.

El diputado por Tampico expresó que, aunque el entorno digital ofrece grandes oportunidades, también representa riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad. En ese sentido, la reforma plantea trabajar de la mano con las empresas desarrolladoras de plataformas digitales para asegurar la salvaguarda de la salud mental y emocional de los menores de 12 años.

Schekaiban enfatizó además la importancia de la supervisión familiar, indicando que la propuesta busca que los padres y madres asuman de manera más clara su responsabilidad en la vigilancia del uso de redes sociales por parte de sus hijos.

Aclaró que la intención de la iniciativa no es restringir el acceso a la información educativa o formativa, sino prevenir la comisión de delitos y el daño emocional en la población infantil, protegiendo así su desarrollo integral en el entorno digital.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón