Entre sábado y domingo la cresta del río Pánuco llegará al sur de Tamaulipas

Esta tarde el nivel es de 7.70 metros

TAMPICO, TAMAULIPAS.- 7 metros con 70 centímetros registra esta tarde de viernes 17 de octubre el nivel del río Pánuco; de acuerdo a información proporcionada por José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil Tampico.

El funcionario municipal dijo que de acuerdo a las autoridades estatales de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas y federales de la Comisión Nacional del Agua entre mañana sábado 18 y domingo 19 de octubre se prevé que la cresta del afluente llegue al sur de Tamaulipas.

«7.70… 7.71 no sabemos, esperamos que ya de un momento a otro lleguemos al pico… La información que tenemos de la Comisión Nacional del Agua y de Recursos Hidráulicos se registrará en ese pico varias horas y después seguirá su descenso»

Manifestó que: «En una reunión del Consejo Municipal de Protección Civil se espera que llegue aquí sábado o domingo, mañana, pasado mañana aquí en la zona»

Marín Flores informó que se han instalado mil costaleras en zonas bajas asentadas en la margen del río Pánuco:

«Hemos instalado casi mil costales de arena las zonas más vulnerables»

Dijo que son las colonias cercanas a la margen del río Pánuco las vulnerables ante la creciente que se prevé en las próximas horas.

«Hemos detectado la colonia Guadalupe Victoria, abajo del puente Tampico… la colonia Isleta Pérez, no hay muchas viviendas ahí la mayoría de sectores no tan habitados, la Morelos. La Vicente Guerrero, la Guadalupe Victoria, de todas maneras atendemos la zona de La Puntilla…todos los días hemos estado en la colonia Pescadores y Sauce hay casas en la margen del río… la Tamaulipas es una zona baja, la Tamaulipas debe estar en atención, en alerta»

El director de Protección Civil Tampico desconoció cuál será la afectación qué provocará la cresta del río Pánuco pero pidió a la población «no bajar la guardia».

«No sabemos el grado de afectación porque hay muchas variantes. Sin embargo: no hay que bajar la guardia, en ningún momento tenemos que confiarnos, esto es algo impredecible. Tampoco va a pasar lo que está pasando en Veracruz. No va a ser una catástrofe»

Recordó que la administración municipal de Tampico mantiene las acciones preventivas necesarias para la protección de quienes habitan zonas bajas.

Marín Flores expresó que la operación de los refugios temporales se mantiene en el Auditorio Municipal, el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú y la delegación municipal de la Zona Norte; sin embargo, admitió que quienes tienen sus viviendas en zonas bajas se han trasladado a casa de sus familiares y solamente 10 personas pernoctaron anoche en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Vicente Guerrero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón