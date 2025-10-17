Esperan hasta 12 mil creyentes de San Judas Tadeo en la iglesia de «Nuestra Señora de San Juan de los Lagos» en el Cascajal

El sacerdote de la iglesia "San Juanita" expresó que las personas devotas realizan danzas o llevan música de banda desde los municipios del norte de Veracruz

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «Hasta 12 mil personas se esperan en los dos días de festejo a San Judas Tadeo en la iglesia de «Nuestra Señora de San Juan de los Lagos» conocida como «San Juanita» de la colonia Cascajal de Tampico»; así lo dio a conocer Juan de Jesús Maya Reyes, párroco de ese templo católico.

El sacerdote de la iglesia «San Juanita» expresó que las personas devotas realizan danzas o llevan música de banda desde los municipios del norte de Veracruz: Pueblo Viejo, Pánuco, Ozuluama, Tampico Alto, Mata Redonda, Cacalilao y Tamós cuya danza tradicional tiene 30 años.

«Se ha difundido en nuestra zona la devoción a San Judas Tadeo que ha pasado no solamente de una devoción particular sino de una tradición ya de una comunidad… esperamos de 10 mil a 12 mil personas en estos dos días»

Maya Reyes dio a conocer que los festejos a San Judas Tadeo comenzarán con una novena al abogado de las causas difíciles y distintas actividades.

«Tenemos programado el inicio de la novena nueve días antes del día 28… El día 27 iniciamos con las peregrinaciones con algunas danzas, la misa y el día 28 tenemos misas, danzas, mariachis que vienen a venerar a San Judas»

Tras el desbordamiento de ríos en los municipios de la Huasteca Veracruzana, el sacerdote confió en que las personas aumenten su fe y acudan a la celebración a San Judas Tadeo.

«Esperemos que si, creo que en lugar de hacerse para atrás van a aumentar su fervor para salir adelante en este momento difícil que están pasando nuestros hermanos»

El sacerdote de la iglesia de San Judas Tadeo dio a conocer que nueve días antes del 28 de octubre todos los días a las 5 de la tarde se rezará el santo rosario y a las 6 de la tarde se llevará a cabo una misa.

Expresó que el 28 de octubre a las 7 de la noche se llevará a cabo una perenigración de danzantes acompañados de una banda que saldrá de la Catedral en la zona centro de Tampico hacia la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón