¡GANÓ GABITA! Perdieron Alejandro y la jueza

EL RESBALÓN / MARIO ALBERTO PRIETO

Durante casi dos meses, Gabriela Salazar y Alejandro “N”. se disputaron la custodia de su hija Gabita, de tres años. Una pelea que prácticamente se convirtió en una guerra, en una riña campal, donde lamentablemente la corrupción generó mucho daño. En este caso, como lo ha hecho en muchos otros más.

Todos vimos cómo se viralizó el video del 29 de agosto, donde Alejandro, junto con cuatro tipos y actuarios, irrumpieron en el domicilio de Gabriela para llevarse, prácticamente a la fuerza, a la pequeña.

Llegaron como revoltosos, como si fueran porros, generando un pleito callejero con tal de cumplir el capricho de llevarse a la niña. Este video se viralizó porque todo mundo vimos que a ninguno —ni a los actuarios, ni a la policía, ni a los abogados de Alejandro— les importó ver a una madre prácticamente devastada. La dejaron tirada en la calle.

Llegaron tan engallados que les valió un cacahuate empujar, tirar y manotearle el celular al abogado Néstor Luna, a quien prácticamente dejaron hasta sin zapatos. Por poco lo suben a la patrulla, como si fuera un delincuente, mientras que él solo estaba defendiendo a una

pequeña.

La custodia se le dio a Alejandro N. por la jueza familiar Roxana Ibarra Canul, quien, por cierto, se encuentra siendo investigada por presuntos actos de corrupción. Es decir, casi casi la están acusando de haber recibido lana para favorecer al papá de la niña. Hoy en día está separada de su cargo.

Afortunadamente, el amor de madre no dejó vencerse a Gaby, y junto con su hermano, su mamá y sus amigos, tuvieron que bloquear la avenida Hidalgo un día, y otro día bloquear la avenida Álvaro Obregón, en Ciudad Madero, frente a la presidencia municipal. Hicieron lo mismo en Ciudad Judicial, para que les hicieran caso ante este atropello y abuso de autoridad que habían sufrido.

El 26 de septiembre Gaby recuperó la custodia. Pero el tipo, en lugar de enfrentar valientemente a la autoridad, agarró sus chivas y cobardemente huyó y se escondió con la niña.

Durante tres semanas la estuvieron buscando por cielo, mar y tierra, pero nunca dieron con él.

Afortunadamente, el día de ayer esta historia de Gabriela y su hija Gabita tuvo un final feliz : la niña regresó a los brazos de su madre, de donde nunca —pero nunca— la debieron haber separado.

Las autoridades deben vigilar que el fantasma de la corrupción no genere más dolor a otras mujeres que viven el mismo caso.

Lo decía mi abuela y mi madre: los hijos son de la mujer, así de fácil y que le quede muy claro a todos.

DEVASTADO VERACRUZ… POR LAS INUNDACIONES Y POR SU GOBERNADORA

Todavía no cumple su primer año de gobierno y Rocío Nahle, como gobernadora de Veracruz, ya se la ha pasado regándola una tras

otra.

La primera mujer gobernadora del vecino estado ha demostrado total incapacidad para mandar y llevar las riendas del estado jarocho. Está prácticamente reprobada por la población de los municipios más afectados por las pasadas inundaciones del 9 de octubre.

Pese a la magnitud catastrófica de los estragos en municipios como Álamo, Poza Rica y El Higo, la respuesta fue prácticamente a cuentagotas… ¿qué digo a cuentagotas? ¡A gatas!

La raza en cada uno de estos municipios —que prácticamente lo perdieron todo— está muy encabronada con la señora gobernadora, pues ha demostrado que le quedó muy grande la silla y el puesto.

Además, el pasado mes de mayo suspendió la contratación de una aseguradora, por lo que las familias quedaron vulnerables y solas, después de sufrir cuantiosos daños materiales.

Y aparte de todo… la señora , con el mega presupuesto que tiene Veracruz, anda pidiendo víveres, helicópteros y cosas prestadas a los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Y ya que anda de PEDICHE , debería de echarse una repasadita a la materia de Civismo, pues dijo que le iba a pedir «chance de cargar combustible al gobernador de Tampico».

¿O quiso decir a la presidenta municipal porteña? ¿O tal vez se refería al gobernador de Tamaulipas? ¡Sepa la bola! Lo que es cierto es que se equivocó… y lo hace muy constantemente.

La realidad es que la señora gobernadora es un desastre. Y eso que apenas va por el primer año…

Aquí hay casos donde vemos también el partido Morena se ha equivocado en la selección de sus candidatos. Le faltan cinco largos años por terminar. ¡Pobre Veracruz y pobres veracruzanos!

¡¡¡ NO SE VALE CHILLAR!!!

POR MARIO ALBERTO PRIETO