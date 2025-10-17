Hojas de tamal tamaulipecas conquistan el mercado de Estados Unidos

GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.– Desde el corazón del campo tamaulipeco, una empresa familiar ha logrado cruzar fronteras con uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía mexicana: la hoja de maíz para tamal.

Carlos Reyes Rodríguez, fundador y director de la empacadora Raymart, es actualmente el único productor en Tamaulipas que exporta este insumo hacia Estados Unidos, con volúmenes que superan las 50 toneladas semanales durante la temporada alta.

“Estamos enviando tres tráileres por semana, alrededor de 45 a 50 toneladas, principalmente hacia el mercado estadounidense”, explicó Reyes Rodríguez en entrevista con Expreso. “Allá es donde se concentra la mayor demanda, sobre todo entre agosto y diciembre, cuando las celebraciones incrementan el consumo”, añadió.

Ubicada en el ejido Luz del Campesino, en el municipio de Güémez, la empacadora nació hace más de dos décadas como un emprendimiento familiar que buscaba dar valor agregado a la hoja de maíz. Hoy, Raymart se ha consolidado como una marca reconocida por la calidad de su selección y empaque, manteniendo una posición única y competitiva en el mercado.

“La clave ha sido la calidad”, subraya Reyes Rodríguez. “Seleccionamos la hoja directamente del campo, la clasificamos por tipo —primera, segunda y selecta— y la empacamos bajo los estándares que exige el mercado de exportación. Eso nos ha abierto las puertas en Estados Unidos”.

Pese a las tensiones comerciales entre ambos países, el empresario asegura que la exportación de productos agrícolas no ha sido afectada por los aranceles, lo que ha permitido mantener la estabilidad del negocio.

“Hasta ahora no ha habido incrementos para los productos del campo o perecederos, y eso nos ha permitido mantener el flujo de envíos sin problema”, indicó.

Aunque Raymart también distribuye en Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes, la mayor parte de su producción se destina al mercado norteamericano, donde la comunidad mexicana mantiene viva la tradición del tamal.

Instalada en una zona rural, la empacadora genera empleo para más de 50 familias, principalmente mujeres encargadas del proceso de selección.

“Ellas son parte esencial del éxito, muy meticulosas y limpias en su trabajo”, reconoce el empresario.

Con la vista puesta en el futuro, Reyes Rodríguez adelantó que la empresa planea fortalecer su presencia internacional para 2026, buscando nuevos compradores fuera del país.

“Nuestra meta es seguir creciendo en exportación; hemos recibido interés de más clientes y queremos aprovechar ese impulso”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano