Instalan costaleras en la “Ciudad Perdida” debajo del Puente Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como medida preventiva ante el incremento en los niveles del río Pánuco y el riesgo de inundaciones, autoridades estatales y municipales supervisaron la instalación de costaleras en la zona conocida como “Ciudad Perdida”, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, justo debajo del Puente Tampico.

En un recorrido realizado desde el paso de lanchas Santacruz, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, acompañada del coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, y del titular de Protección Civil Tampico, José Antonio Marín Flores, informó que estas acciones forman parte de las medidas de prevención instruidas por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para proteger a las familias asentadas en zonas bajas.

“Estamos aquí en el paso Santacruz, exactamente debajo del Puente Tampico, una de las zonas más bajas del municipio. Por indicación de nuestro gobernador estamos realizando todas las acciones preventivas necesarias para brindar seguridad y apoyo a los habitantes de esta zona. Se están colocando costales que ayudarán a contener el paso del agua y reducir el riesgo de afectaciones”

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, destacó que el Gobierno de Tamaulipas coadyuva con el Ayuntamiento de Tampico en la implementación de medidas de mitigación y continúa brindando apoyo en los Centros de Acopio destinados a personas damnificadas de municipios de la Huasteca Veracruzana.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, José Antonio Marín Flores, informó que elementos de los tres niveles de gobierno han recorrido los sectores más vulnerables a inundaciones, entre éstos las colonias Pescadores, Sauce y Vicente Guerrero (sector Moscú), ubicadas en la margen del río Pánuco.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de mantener vigilancia permanente en la zona y continuar trabajando las 24 horas del día para salvaguardar la integridad de las familias tampiqueñas que habitan en áreas consideradas de riesgo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón