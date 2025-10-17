Los miserables…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

No crea que le hablamos de la película musical dramática producida en 2012 por una compañía cinematográfica inglesa para contar una historia que transcurre en Francia en el siglo XIX, no, los miserables que nos ocupan hoy son de la vida real, personajes perversos que aprovechan las tragedias para hacerse notar sin nada que aportar a quienes necesitan ayuda.

Son tan miserables que unos utilizan las desgracias para politizar, otros para llevar agua a su molino, es decir, hacen uso de los recursos oficiales para promocionarse o promocionar a su partido y el dolor del pueblo poco les importa.

Para muestra ahí tiene usted al senador, que se mete en todo y no sirve para nada, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, que luego de la tragedia que están viviendo habitantes de varios Estados de la República que sufrieron los estragos de las resientes lluvias, que perdieron todo su patrimonio y hasta seres queridos por desbordamientos de ríos, como fue en el caso de Poza Rica, Veracruz, Ese nefasto personaje, NOROÑA, mostrando su “gran empatía con los damnificados” dijo que posponía la debelación de su fotografía, pintura, en el Senado en apoyo a los damnificados.

De perdido GERARDO FERNANDEZ NOROÑA hubiera podido mostrar más empatía y solicitar en el senado que los legisladores donen un mes de su sueldo para ayudar a los damnificados o que se apersonen en los lugares siniestrados para prestar ayuda, aunque bueno, mucho ayuda el que no estorba y se duda que nuestros flamantes Senadores o diputados sean capaces de agarrar una pala para quitar lodo o remover escombros.

Otro miserable fue ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ que mientras se llevaba a cabo la discusión sobre los apoyos a los damnificados en Veracruz y otras entidades afectadas por las pasadas lluvias, lluvias que la CNA ya había advertido podían causar estragos pero que las autoridades de los estados afectados no atendieron, el Senador morenista estaba muy entretenido viendo el futbol en su móvil sin importarle la suerte que corrieran las personas que lo perdieron todo, total, estaba muy cómodo en su curul, esa sí que es miseria humana.

Y qué decir de la miserable gobernadora de Veracruz ROCIO NAHALE, quien minimiza la tragedia, no dice nada de los jóvenes estudiantes desaparecidos y desde el inicio de la contingencia dijo que solo se trataba de escurrimientos.

Más miserables se muestran todos los encumbrados políticos que quieren que toda la ayuda que los mexicanos puedan brindar a la gente afectada, sobre todo en Veracruz, sea canalizada a través de las instituciones de gobierno, claro, así podrán luego ellos llenarse la boca diciendo que mandaron mucho apoyo a los afectados.

Es de miserables evitar que asociaciones civiles, grupos sociales, empresarios y ciudadanía en general pueda llevar o enviar ayuda a las personas que lo necesita con urgencia, que insistan que sea el mismo gobierno el que corte el beneficio para los damnificados de la gente de bien, pero que sí permitan que entes del mal lo hagan. ¿Por qué?, ¿apoco no se van a enterar que lo hacen?, ¿o no saben cómo llegan los enviados de grupos delictivos con despensas para los damnificados?, se supone que el ejército, guardia nacional y marina están directamente en la zona afectada.

Cierto, viendo el cómo se están comportando las altas luminarias del poder con la gente afectada por las recientes lluvias la ciudadanía hasta aplaudió que entes del mal llevaran ayuda, que entregaran despensas, incluso más surtidas que las que está entregando el sistema en bolsas guindas, ven que se está politizando la tragedia.

Verdad es que siempre, en toda tragedia unos y otros, es decir el sistema y los opositores, quieren obtener ganancia, muestran su miseria humana Igual, los del poder vanagloriándose con lo que hacen como si ese no fuera su deber, pero por lo general ocultan las cifras reales del desastre, muertes y desaparecidos, mientras que los de la oposición también quieren llevar agua a su molino, todos ven la oportunidad de lucirse políticamente, esa es la realidad. Son miserables.

Incluso es miserable culpar a la naturaleza de todos los desastres, pues dicen los encumbrados que no son culpables de las lluvias y los desastres que se originen con ellas, y no, no lo son, pero sí tienen culpabilidad al no hacer las cosas bien, de prevenir.

No se vale que ante las tragedias solo quieran lucrar y evadir sus responsabilidades pues si realmente hicieran bien su trabajo, en primera, que se advirtiera a las comunidades de las tormentas, segundo, que se hicieran obras como muros de contención en lugares de riesgo para salvaguardar la vida y vienes de quienes habitan en zonas cercanas a los ríos, pues la tragedia sería menor.

Claro que la naturaleza es impredecible, pero para eso las autoridades, en lugar de andar dando declaraciones y subiendo fotografías a las redes sociales, lo que deberían es hacer buenas obras para bien de sus gobernados, para que luego no ocurran tragedias como la que está viviendo en estos días varios municipios de Veracruz.

En fin, la situación es que en cada tragedia unos y otros, el poder y opositores quien sacar ganancia, con la desgracia que está viviendo Veracruz los encumbrados van mostrando su miseria humana al no ayudar como se debe o no permitir que asociaciones civiles, empresarios o sociedad en general lo puedan hacer libremente, pero si permiten que grupos delictivos puedan hacerlo, aunque bueno, si los entes del mal llegan sin permiso, es porque tienen más capacidad de movilización,, estrategia y respuesta rápida que el propio sistema y eso si es aún más delicado.

Y si, en tiempos de tragedias se ve el verdadero rosto de los miserables.

