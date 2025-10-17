Marinos y Militares vigilarán la zona centro de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La seguridad en la zona centro de Altamira se reforzará con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

La medida busca garantizar un entorno seguro durante la próxima temporada de alta actividad comercial.

El alcalde Armando Martínez Manríquez, tras participar en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, anunció la intensificación de la presencia policial y los rondines en el primer cuadro de la ciudad. Entre las acciones concretas acordadas, se solicitó el apoyo de las fuerzas federales.

“En la mesa de seguridad solicité a la Guardia Estatal que haga más rondines y que también reforzaran la presencia policiaca en la Zona Centro, más ahora que viene el Buen Fin y la Navidad Segura, que ya nos estamos preparando para ello”.

Además de la intensificación de vigilancia a pie por parte de la Guardia Estatal, se pidió el respaldo de la Sedena y la Semar para que se sumen con rondines preventivos en la zona centro.

En relación a una reciente manifestación por parte de algunos comerciantes, el presidente municipal explicó que consultaron a la Canaco y el organismo indicó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales de los manifestantes.

“La Canaco nos contesta que no hay denuncias presentadas de parte de los manifestantes. Yo los quiero invitar a que presenten las denuncias correspondientes”.

Para el alcalde Armando Martínez, las mesas de seguridad son cruciales para la toma de decisiones y de esta forma mitigar los delitos que predominan en la zona.

Por Óscar Figueroa

La Razón