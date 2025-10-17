Niegan locatarios de “La Puntilla” que el mercado esté inundado; ventas cayeron 70% por rumores en redes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Locatarios del mercado de pescados y mariscos “La Puntilla” en Tampico desmintieron que ese sitio se encuentre inundado, después de que en redes sociales circuló información falsa que provocó una disminución de 70% en sus ventas.

Jesús García Díaz, Edwin Daniel Soriano Pérez y Luis Fernando Colunga Liceo, comerciantes del centro de abastos, aseguraron que el mercado opera con normalidad y que no existe riesgo alguno para los clientes.

“Para nada, como usted puede ver no tiene nada de agua; lo que es el muelle de abajo subió un poco porque atracan las lanchas”, explicó García Díaz.

Soriano Pérez lamentó que la desinformación en redes sociales afecte directamente su economía.

“No se ha desbordado como las malas lenguas dicen… la mala información que están dando perjudica por hacerse famosos, por los likes”, expresó.

En el mismo sentido, Colunga Liceo expresó: “Seguimos trabajando… los invitamos a que vengan, no corren ningún riesgo. No está inundado”.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Guerrero, integrante de la Asociación de Locatarios, señaló que aunque el nivel del río Pánuco ha aumentado, el agua no representa peligro para el interior del mercado.

“El agua sube en el muelle, pero de ahí al interior hay una distancia de un metro 20 centímetros. Es imposible que llegue hasta acá, sólo si se viniera un huracán como el Hilda”, explicó.

El mercado de pescados y mariscos “La Puntilla” continúa operando en su horario habitual, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los locatarios invitaron a la población a acudir con confianza a comprar productos frescos de laguna, río y mar.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón